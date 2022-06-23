Страшнее пандемии коронавируса

Технологические и социальные проблемы беспокоят топ-менеджеров гораздо больше, чем пандемия и связанные с ней временные трудности бизнеса,— следует из данных опроса компанией Alix Partners 3 тыс. лидеров фирм с выручкой более $100 млн в десяти отраслях из девяти стран (включая США, Китай, Германию и Японию). Внимание руководителей компаний больше привлекают ускорение технологической дифференциации, при которой недостаточно «цифровизированные» фирмы могут быстро проиграть конкурентную борьбу, а также кризис глобализации и демографические проблемы, меняющие рынки. Опрос проводился осенью 2021 года, до начала военной операции РФ на Украине и вызванной ею глобальной нестабильности, однако новые тренды (включая ускорение роста цен на энергию и продовольствие) лишь усилят перечисленные бизнесом проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shuji Kajiyama / AP Фото: Shuji Kajiyama / AP

Пандемия остается главной причиной для беспокойства в 2022 году только для 3% руководителей компаний высшего звена, несмотря на вызванные ею разрывы цепочек поставок и прочие ограничения для бизнеса,— свидетельствуют данные опроса 3 тыс. лидеров фирм в десяти отраслях в девяти странах, проведенного компанией Alix Partners в сентябре—ноябре 2021 года. В качестве действительно приоритетных вызовов топ-менеджеры чаще называли отставание от прогресса в ИИ и робототехнике (12%), необходимость конкурировать с новыми бизнес-моделями (11%) и прорывы конкурентов в материаловедении и технологиях (11%).

Главной технологической угрозой руководители компаний называют киберпреступность, которая резко активизировалась после начала пандемии (в США число таких преступлений в 2020 году выросло почти на 70% к 2019 году). Из-за этого фирмам приходится усиливать контроль над работой с данными своих поставщиков и контрагентов, при этом повсеместная цифровизация только увеличивает расходы на противодействие взломам и утечкам данных.

Несмотря на то что старение населения (прежде всего в США, Китае, Европе и Японии) и рост неравенства были названы главными причинами тревоги только 7% респондентов, 80% опрошенных ожидают, что нехватка рабочей силы на их рынках сохранится, конкуренция за работников обострится, а сами рынки труда изменятся — цифровые бизнес-модели получат преимущество над традиционными компаниями. При этом две трети топ-менеджеров обеспокоены тем, что сотрудники их фирм не будут обладать необходимыми навыками в будущем, а более 60% респондентов опасаются нехватки квалифицированных работников.

Согласно опросу, почти 70% руководителей компаний обеспокоены последствиями сбоев в цепочках поставок на фоне разрастающейся деглобализации — по данным Global Trade Alert, число протекционистских мер выросло на 220% за последние четыре года по всему миру. В качестве главных проблем цепочек поставок 33% топ-менеджеров назвали нехватку необходимых материалов и комплектующих, а еще 31% — рост расходов на их закупку и доставку. При этом долгосрочные меры для преодоления трудностей (повышения устойчивости поставок и создания запасов) принимают менее половины респондентов (43%), притом что 77% топ-менеджеров признают, что принимаемых мер недостаточно. В целом, с точки зрения бизнеса, деглобализация окажет на экономику гораздо большее влияние, чем пандемия: дефицит рабочей силы и рост зарплат приведут к завершению периода низкой инфляции и процентных ставок, который продолжался с 1990-х годов, а необходимость локализации поставщиков и вариативность сроков поставок только усилят эти процессы.

Обострение энергетического и продовольственного кризисов, разворачивающихся в мире вследствие военной операции РФ на Украине, может усугубить проблемы для бизнеса и неравенство в мире — в частности, уже обсуждается возможность сокращения объемов торговли и доступности продуктов питания для наименее развитых стран (см. “Ъ” от 15 июня), а взлет цен на удобрения, топливо и энергию будут только препятствовать восстановлению баланса рынков. Проблемы же в международной торговле лишь усилят процессы деглобализации и поддержат рост цен в изолированных торговых блоках — об этом ранее уже предупреждали экономисты МВФ и Всемирного банка.

Георгий Смирнов