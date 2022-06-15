Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Спортмастер» нашел выход из Польши

Ритейлер может обанкротить сеть Go Sport

Как стало известно “Ъ”, российская ГК «Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн. После введенных в апреле этого года Варшавой санкций в отношении компании ритейлеру не удалось продать бизнес британской Sports Direct, получившей одобрение на сделку от местного регулятора. Ограничения парализовали работу сети, поэтому и передачу ее местному топ-менеджменту эксперты считают маловероятной. Другие работавшие в Польше российские компании — маркетплейс Wildberries и парфюмерно-косметический холдинг Faberlic, тоже оказавшиеся под санкциями, уже закрыли свои подразделения в стране.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ГК «Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей в Польше сеть по продаже спортивных товаров Go Sport, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. В «Спортмастере» от комментариев отказались. Связаться с Go Sport не удалось.

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, по оценкам экспертов, за €40 млн, чтобы выйти на рынки стран ЕС. Но, как сообщал “Ъ” 27 апреля 2022 года, польские власти внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета ритейлера в стране были сразу же заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин ритейлера закрылись. Тогда главе МВД Польши Мариушу Каминскому было направлено письмо от 800 подписантов с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка, назвав блокировку работы компании «контрпродуктивной».

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

В марте, после начала военной операции РФ на Украине, головная структура «Спортмастера» — зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.— объявила о намерениях продать Go Sport. По данным издания Wprost.pl, в начале мая управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Но сделка так и не состоялась, говорит источник “Ъ”. По данным польского издания Puls Biznesu, сеть уже подала заявление о банкротстве. В Sports Direct комментарий “Ъ” не предоставили.

Из-за общих настроений в Польше относительно России потенциальным покупателем Go Sport могли выступить только компании из других стран, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Но и для них актив непривлекателен, так как остановка продаж на несколько месяцев из-за санкций могла повлечь за собой проблемы с обязательными платежами, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же, по словам Ольги Сумишевской, сеть была убыточной. Господин Бурмистров считает маловероятной и передачу компании местному топ-менеджменту: «Для возобновления работы магазинов потребуются инвестиции, привлечь которые команде будет крайне сложно».

Польское подразделение не успело занять существенную долю в общей структуре ГК «Спортмастер» и его закрытие вряд ли окажет серьезное влияние на бизнес всей группы, считает госпожа Сумишевская. По ее словам, более критична сложившаяся ситуация в Азии, где у ритейлера находится основное производство. «Привычные цепочки поставок нарушены из-за отказа крупных контейнерных компаний работать с Россией, транспортировка из Китая идет только по железной дороге или через большое количество портов силами малых игроков»,— отмечает эксперт.

Под польские и европейские санкции попали и другие российские компании, в том числе маркетплейс Wildberries Татьяны Бакальчук и структуры парфюмерно-косметической компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева.

Ольга Сумишевская уточняет, что Wildberries и Faberlic уже прекратили деятельность в ЕС. По ее данным, испытывает проблемы в странах Евросоюза и принадлежащий владельцам сети дискаунтеров «Светофор» бренд Mere, который не может наладить логистику в условиях геополитического кризиса. Получить комментарии в «Светофоре» не удалось.

Никита Щуренков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...