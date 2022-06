«Спортмастер» нашел выход из Польши

Как стало известно “Ъ”, российская ГК «Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн. После введенных в апреле этого года Варшавой санкций в отношении компании ритейлеру не удалось продать бизнес британской Sports Direct, получившей одобрение на сделку от местного регулятора. Ограничения парализовали работу сети, поэтому и передачу ее местному топ-менеджменту эксперты считают маловероятной. Другие работавшие в Польше российские компании — маркетплейс Wildberries и парфюмерно-косметический холдинг Faberlic, тоже оказавшиеся под санкциями, уже закрыли свои подразделения в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ГК «Спортмастер» может закрыть принадлежащую ей в Польше сеть по продаже спортивных товаров Go Sport, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. В «Спортмастере» от комментариев отказались. Связаться с Go Sport не удалось.

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, по оценкам экспертов, за €40 млн, чтобы выйти на рынки стран ЕС. Но, как сообщал “Ъ” 27 апреля 2022 года, польские власти внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета ритейлера в стране были сразу же заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин ритейлера закрылись. Тогда главе МВД Польши Мариушу Каминскому было направлено письмо от 800 подписантов с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка, назвав блокировку работы компании «контрпродуктивной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

В марте, после начала военной операции РФ на Украине, головная структура «Спортмастера» — зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.— объявила о намерениях продать Go Sport. По данным издания Wprost.pl, в начале мая управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Но сделка так и не состоялась, говорит источник “Ъ”. По данным польского издания Puls Biznesu, сеть уже подала заявление о банкротстве. В Sports Direct комментарий “Ъ” не предоставили.

Из-за общих настроений в Польше относительно России потенциальным покупателем Go Sport могли выступить только компании из других стран, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Но и для них актив непривлекателен, так как остановка продаж на несколько месяцев из-за санкций могла повлечь за собой проблемы с обязательными платежами, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же, по словам Ольги Сумишевской, сеть была убыточной. Господин Бурмистров считает маловероятной и передачу компании местному топ-менеджменту: «Для возобновления работы магазинов потребуются инвестиции, привлечь которые команде будет крайне сложно».

Польское подразделение не успело занять существенную долю в общей структуре ГК «Спортмастер» и его закрытие вряд ли окажет серьезное влияние на бизнес всей группы, считает госпожа Сумишевская. По ее словам, более критична сложившаяся ситуация в Азии, где у ритейлера находится основное производство. «Привычные цепочки поставок нарушены из-за отказа крупных контейнерных компаний работать с Россией, транспортировка из Китая идет только по железной дороге или через большое количество портов силами малых игроков»,— отмечает эксперт.

Под польские и европейские санкции попали и другие российские компании, в том числе маркетплейс Wildberries Татьяны Бакальчук и структуры парфюмерно-косметической компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева.

Ольга Сумишевская уточняет, что Wildberries и Faberlic уже прекратили деятельность в ЕС. По ее данным, испытывает проблемы в странах Евросоюза и принадлежащий владельцам сети дискаунтеров «Светофор» бренд Mere, который не может наладить логистику в условиях геополитического кризиса. Получить комментарии в «Светофоре» не удалось.

Никита Щуренков