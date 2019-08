«Спортмастер» идет в Европу

Крупный продавец спортивных товаров ГК «Спортмастер», которая управляет магазинами в России, Китае и странах СНГ, готовится выйти на новые рынки. Группа ведет переговоры о покупке 33 магазинов Go Sport Group в Польше и планирует экспансию в Германию и Францию. Но у европейских покупателей нет потребности в новых брендах, а развитие «Спортмастера» сдержит конкуренция с Decathlon, предупреждают участники рынка.

О том, что ГК «Спортмастер» планирует выйти на рынки Польши, Германии и Франции, “Ъ” сообщил один из контрагентов группы. По его словам, «Спортмастер» уже ведет переговоры о покупке Go Sport Poland (входит во французскую Go Sport Group), которая управляет 33 магазинами спортивных товаров под вывеской Go Sport в Польше. О готовящейся сделке также сообщали местные СМИ. Источник “Ъ” в «Спортмастере» подтвердил факт переговоров о приобретении Go Sport Poland. Говорить о выходе на другие рынки ЕС пока преждевременно, заявил он. Получить официальный комментарий в «Спортмастере» не удалось. В Go Sport Group не ответили на вопросы “Ъ”.

«Спортмастер» — одна из крупнейших российских компаний, специализирующихся на продаже спортивных товаров. Существует с 1992 года, ее основатели — братья Николай и Владимир Фартушняки и Дмитрий Дойхен. По собственным данным, включает более 500 магазинов в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае. Также управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе в РФ. По данным «Infoline-Аналитики», в 2018 году выручка группы выросла на 20,3%, до 110,9 млрд руб. без НДС год к году. За январь—июнь 2019 года оборот «Спортмастера» увеличился на 7%, до 51,6 млрд руб. без НДС. В результате группа уступила лидерство в рейтинге российских операторов fashion-рынка Infoline интернет-магазину Wildberries Татьяны Бакальчук (см. “Ъ” от 8 августа).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сделки с Go Sport Poland в сумму до €40 млн (2,92 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник). Для бизнеса выход на новые рынки полезен с точки зрения диверсификации экономических и политических рисков, говорит управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев. Кроме того, имея подразделение в Европе, сети будет проще привлекать инвестиции под развитие, добавляет он.

Как отмечает господин Бурмистров, за счет масштабов, портфеля собственных марок и эффективной системы закупок в Китае «Спортмастер» способен конкурировать с лидерами европейского рынка. По его словам, Польша с точки зрения логистики может быть плацдармом для выхода группы в другие страны Восточной и Западной Европы. Как сообщал “Ъ” 13 марта, Wildberries также планирует выйти в ЕС через Польшу. Площадка могла запуститься этим летом. В Wildberries заявили “Ъ”, что выход в одну из стран ЕС в течение 2019 года остается в планах компании. По данным FashionUnited, годовой оборот fashion-рынка Польши достигает $12 млрд, всех стран ЕС — $441 млрд.

Но представитель Boardriders (управляет сетями Quiksilver, DC Shoes и пр.) Екатерина Брагинская напоминает, что fashion-рынки многих стран ЕС падают, а европейские покупатели более консервативные: потребности в новых брендах у них нет. К тому же, указывает она, Восточная Европа очень сильно ориентирована на скидки. У Boardriders в Польше не первый год активно растут аутлеты: сейчас на этот формат приходится 6 из 12 магазинов, говорят в компании. По словам Екатерины Брагинской, ключевым конкурентом «Спортмастера» в Европе будет французская Decathlon (управляет свыше 1,5 тыс. магазинов). «Конечно, они найдут свою нишу, но, скорее всего, экспансия будет не такой масштабной, как в России»,— заключает она. Михаил Бурмистров считает, что «Спортмастер» может открыть в ЕС до 100 магазинов в течение 2019–2021 годов.

Никита Щуренков