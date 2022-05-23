Повторный процесс привел к свободе

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Замоскворецкий райсуд столицы во второй раз вынес один и тот же приговор бывшему первому заместителю директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Роману Складневу. Как и в июне прошлого года, за хищение бюджетных средств на сумму более 45 млн руб. при строительстве полевого учебного центра Академии спецслужбы под Орлом Складнев получил четыре года колонии. Мосгорсуд ранее отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение, и пока шло повторное разбирательство, фигурант отсидел назначенное ему наказание и был отпущен на свободу.

Решение об отмене приговора, вынесенного 28 июня 2021 года Замоскворецким райсудом в отношении Романа Складнева, Мосгорсуд принял в декабре того же года. Несмотря на возражения гособвинителя, апелляционная инстанция признала обоснованными доводы осужденного и его защиты о том, что в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В частности, защита указывала, что единственным доказательством виновности Романа Складнева являются показания учредителя и гендиректора петербургского ООО «Темп» Андрея Никифорова, с которым прокуратурой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Отметим, что именно фирма Никифорова выиграла конкурс на строительство полевого учебного центра Академии ФСО под Орлом, но так его и не достроила. И именно господин Никифоров стал первым фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дав впоследствии показания об участии в хищении представителя «Атэкс» Романа Складнева.

Соглашаясь с доводами адвокатов, Мосгорсуд признал показания господина Никифорова (в 2020 году получил три года условно) «противоречивыми». Кроме того, апелляционная инстанция указала, что «в приговоре фактически не дана оценка ни одному доводу стороны защиты, не приведены основания, по которым суд пришел к выводу об их несостоятельности».

Все это позволяло получившему четыре года колонии общего режима Роману Складневу при повторном рассмотрении его дела все в том же Замоскворецком райсуде, но другим судьей (так решил Мосгорсуд), надеяться на оправдание.

Впрочем, новый приговор оказался идентичным прошлогоднему. В прениях прокурор, как и год назад, запросил для подсудимого пять лет колонии, а судья Елена Аверченко, как и ее коллега Наталья Чепрасова годом ранее, ограничилась четырьмя. Однако разница оказалась существенной: к моменту оглашения повторного приговора назначенное судом наказание бывший управленец уже отбыл — с учетом ареста, под которым он находился во время следствия и судебного процесса. В итоге он вышел на свободу.

Адвокат осужденного Складнева Илья Прокофьев заявил “Ъ”, что при новом рассмотрении суд лишь формально и частично исправил те нарушения, на которые обратил внимание Мосгорсуд. По его словам, как и в прошлый раз, приговор полностью основан на показаниях господина Никифорова, а остальные доказательства под них «подогнаны» и были трактованы и оценены судом с обвинительным уклоном.

«Естественно, с приговором мы не согласны, поскольку Складнев с первого дня и по настоящий момент последовательно и однозначно отрицает свою даже косвенную причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на строительство объекта. В ближайшие дни, уже после освобождения моего подзащитного, будет принято решение о подаче апелляционной жалобы на приговор»,— добавил защитник.

Роман Складнев, который до июля 2013 года являлся заместителем председателя комитета по строительству в правительстве Санкт-Петербурга, обвинялся в хищении 45,5 млн руб. при реализации госконтракта на строительство полевого учебного центра Академии ФСО в селе Образцовском под Орлом. Возводить объект начали еще в декабре 2012 года, когда Академия ФСО России и подведомственное службе ФГУП «Атэкс» заключили соответствующий контракт в рамках реализации межведомственной целевой программы «Развитие системы профессионального образования в российских спецслужбах на 2009–2020 годы». В общей сложности на возведение полевого учебного центра из бюджета было выделено более 252,7 млн руб.

Факты мошенничества УМВД России по Орловской области выявило в сентябре 2017 года, тогда же и было возбуждено уголовное дело.

При этом стоит отметить, что руководители ФГУП «Атэкс», которое сейчас находится в стадии банкротства, фигурируют еще в целом ряде уголовных и гражданских дел. Генпрокуратура, как сообщал “Ъ”, добилась обращения в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУПа. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие, которым руководили подконтрольные ему люди, организовал петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищений. Вместе с господином Михальченко на скамье подсудимых находится бывший гендиректор «Атэкс» Андрей Каминов. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами похитил более 1,3 млрд руб. при реконструкции объектов в резиденции президента Ново-Огарево. При этом бывший замдиректора ФГУПа, а затем предприниматель Станислав Кюнер, признавший вину, был в особом порядке осужден на восемь лет.

Олег Рубникович