Рецессия откладывается на квартал

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Росстат опубликовал предварительную оценку годового темпа роста ВВП в первом квартале 2022 года — 3,5%. Она основана на данных о добавленной стоимости, созданной крупными компаниями всех отраслей экономики РФ, и на показателе «чистых» налогов. Результат у Росстата оказался чуть хуже оценок Минэкономики (3,7% роста, см. “Ъ” от 18 мая) и ИНП РАН (плюс 4%, см. “Ъ” от 17 мая), но лучше консенсус-прогноза FocusEconomics (минус 3,2%, что соответствует сокращению размеров экономики квартал к кварталу на 2,8% с учетом сезонности). Первую оценку динамики ВВП более точным производственным методом на основе расширенных данных Росстат даст 16 июня, и, вероятнее всего, она окажется ближе к цифре Минэкономики, так как традиционно статистики предварительную оценку повышают.

В описании нового трехлетнего макропрогноза (см. стр. 1) Минэкономики дает оценку годового роста ВВП за январь—февраль на уровне 4%. Это значит, что в марте его динамика заметно ухудшилась. Однако в апреле опережающие индикаторы и выпуск базовых отраслей свидетельствовали о некотором отскоке экономической активности. Из-за этого ожидания наступления полноценной рецессии экономики РФ сместились со второго на третий квартал 2022 года — о чем в том числе говорят и в Минэкономики.

Это подтверждают обновленные на основе майской статистики сводные опережающие индикаторы финансовых и макроэкономических рисков ЦМАКП. «Столь существенное изменение ожидаемой точки входа в рецессию объясняется тем, что фактические данные за первый квартал 2022 года оказались более позитивными»,— отмечают аналитики. Сжатие ВВП год к году начнется во втором квартале (по оценке ЦМАКП, на 5,3%, FocusEconomics — на 10,9%), но в центре указывают, что считают точкой наступления рецессии начало снижения ВВП за «скользящий» год к аналогичному периоду прошлого года — и чтобы рецессия началась во втором квартале, спад ВВП в нем должен составить не менее 13%.

Опубликованный вчера сводный опережающий циклический индекс Центра развития ВШЭ в апреле снизился до минус 1,4% с 3% в марте, став отрицательным впервые с января 2021 года (см. график). Основной негативный вклад в эту динамику внесло снижение индекса РТС (по сравнению с прошлым годом), положительный — высокие цены на нефть Urals.

Алексей Шаповалов