Отделаться двушечкой

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Макроэкономический прогноз на 2022–2025 годы доработан Минэкономики, основные параметры его внесены в правительство. Бюджет на следующие годы будет исходить из двухлетней умеренной рецессии, восстановительного роста с 2024 года, несколько более высокой инфляции и возврата зарплат, реальных доходов и безработицы на уровни 2021 года к 2025 году. Как и Банк России, правительство предполагает, что пик спада придется на этот год, а 2023-й от 2022-го принципиально отличаться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Разрабатываемые в Минэкономики «Основные параметры сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены в правительство. Напомним, «параметры» являются извлечением из макропрогноза, его экономическое ведомство в последние две недели согласовывало с Минфином и другими правительственными ведомствами, на его основе будут рассчитываться основные параметры бюджета на 2023–2025 годы.

Точно базовые предположения прогноза неизвестны. Как и Банк России, Минэкономики ждет снижения нефтегазового экспорта вне зависимости от решения ЕС о нефтегазовом эмбарго. В целом из комментариев представителей ведомства понятно, что прогноз рассчитывался исходя из нынешней жесткости санкций против экономики РФ и их среднесрочного эффекта — речь идет о базовом сценарии, другие варианты сценария пока не публикуются. Впрочем, в любом варианте очевиден рост нефтегазовой зависимости в результате военной операции РФ на Украине в среднесрочной перспективе.

Краткосрочно картина, рисуемая прогнозом на формально непрогнозный 2022 год, никак не является катастрофической: снижение экспорта товаров на 14% к 2021 году в реальном выражении (нефтегазового на 8%, прочего — на 20%) будет сопровождаться снижением импорта в этом же измерении на 27%. Номинально же экспорт упадет на почти анекдотические 2%, тогда как импорт — на 17%. В итоге прогнозируемое Минэкономики сальдо счета текущих операций рекордно — $190,2 млрд: по существу, РФ даже с учетом скидок на российскую нефть в 2021 году заработает суммы, сопоставимые с замороженными ЕС, США, Канадой и Японией средствами международных резервов под управлением ЦБ. При этом нефтегазовый экспорт будет в деньгах падать до 2025 года, когда он составит $204,7 млрд, а прочий — начнет восстанавливаться в 2024 году и почти достигнет докризисного уровня в 2025 году после обвала в этом.

Картина 2022 года в описании макропрогноза в целом лучше, чем у Банка России. Так, в прогнозе Минэкономики пик обвала ВВП придется не на четвертый, а на третий квартал 2022 года, и он будет мягче — годовой спад ВВП ведомство оценивает в 7,8% (прогноз ЦБ — 8–10%). Прогнозы по инфляции у ЦБ и Минэкономики де-факто совпадают. 2023 год в прогнозе Минэкономики несколько хуже — это спад в 0,7% ВВП, нулевая динамика инвестиций к цифрам 2022 года (спад по этому году ожидается в 19,4%).

В целом эффект происходящего для населения ожидается чувствительным, но относительно краткосрочным. Так, безработица (ее прогноз ЦБ не публикует) выйдет на пик (6,7% по МОТ, рост с 4,8% в 2021 году) уже до Нового года, после чего останется там же (на уровне 6,6%) в 2023 году и начнет снижаться в 2024-м: возврат к общему дефициту рабочей силы в экономике ожидается в 2025 году. Спад реальной зарплаты Минэкономики в 2022 году оценивает в 4,8%, 2023 год — стабилизация (рост на 0,8%), затем умеренный рост. Реальные доходы сократятся в 2022 году, согласно прогнозу, на 6,8%, затем будут восстанавливаться. В целом прогноз Минэкономики в этом плане — ожидание спада к осени и год «пребывания на дне», в 2023 году можно будет ожидать первые плоды адаптации экономики к новым довольно жестким условиям. Для населения прогноз также предполагает восстановление доходов и потребления к 2025 году на довоенном уровне. Наконец, ведомство не ждет сильного рубля, стандартный курс по всему прогнозному периоду — 77–81 руб./$.

В Минэкономики спустя месяц после разработки первого варианта сценарных условий с учетом данных апреля полагают, что в целом спад будет менее глубоким и быстрым, а восстановление более медленным,— судя по всему, основным учетным фактором являются даже не цены на нефть, а налоговые послабления и ожидаемые повышенные госрасходы 2022 года. Они могут быть даже больше, чем заложено в прогноз,— это может следовать из опубликованных вчера президентских поручений правительству. В Минэкономики ждут от ЦБ более мягкой денежно-кредитной политики, чем демонстрируется сейчас, а от Минфина — нейтрально-мягкой бюджетной.

Отметим, что предполагаемая конструкция восстановления весьма уязвима к усилению существующих и новых санкций — но не в этом, обеспеченном резервами, году, а в последующих, когда они будут ограниченны. Отметим также, что сообщения министерств о преодолении товарного дефицита и «цепных» обвалов производства из-за сбоев логистики импортных компонентов нуждаются в подтверждениях. В апреле обвал импорта, видимо, усиливался (статистика ФТС закрыта), а поиск новых поставщиков импорта (в отличие от экспорта) больших результатов не дает. Чтобы уверенно констатировать преодоление шока, нужно больше, чем прошедшие с введения основной массы санкций два месяца.

Дмитрий Бутрин, Евгения Крючкова