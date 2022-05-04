«Краснодар» перенес победу

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Выиграв на своем поле у «Локомотива» в перенесенном матче 19-го тура — 1:0, «Краснодар» отцепил железнодорожников от борьбы за бронзу чемпионата России, а сам в нее активно включился, подобравшись близко к замыкающему тройку «Сочи» и идущему четвертым ЦСКА.

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В этом сдвинутом на два с лишним месяца матче 19-го тура с участием двух соседей по турнирной таблице, отставших от топ-тройки, но еще не потерявших шансы в нее проникнуть, игра обоих соперников не намекала на то, что еще стоящие на кону бонусы слишком сильно давят на них. Она, эта игра, была далеко не безупречной, но по крайней мере легкой и довольно веселой. Никто тут не хотел наглухо закрываться, бросать все силы на то, чтобы уберечься от гола.

Некоторое время «Локомотив», которому в минувшие выходные выпало выступить в матче, досрочно принесшем «Зениту» четвертое подряд золото российского первенства, выглядел поинтереснее. Особенно интересной получилась одна из его атак. В ней было много передач — не ради того, чтобы избавиться от мяча, а с толком, обостряющих. А Гирано Керк свою передачу даже сделал пяткой — и тоже вышло неплохо. Увенчана вся эта круговерть была классным ударом Вильсона Изидора из угла штрафной в дальний угол. Бомбардир железнодорожников закрутил мяч так, что, надо полагать, не каждый голкипер топового европейского клуба корил бы себя за то, что не взял его. Голкипер краснодарский — Матвей Сафонов, вытянувшись во весь рост, до мяча смог добраться.

Больше, правда, ничего похожего в смысле симпатичности на эту атаку «Локомотив» до перерыва не соорудил, а с середины первого тайма очевидным было уже преимущество «Краснодара». Хозяева недурно использовали фланги и резвость своего молодого состава. А однажды и им удалась шикарная по ритму атака.

Ее кульминацией был пас Алексея Ионова справа к линии вратарской. Ираклий Манелов, безусловное открытие весенней части чемпионата, только что разгонявший выпад, сам же к этой линии и ринулся. До мяча он дотянулся и смог пробить практически в упор. «Локомотив» выручил голкипер Гилерме, а с добиванием у Манелова не срослось.

Вратарь железнодорожников, который в этом эпизоде сыграл потрясающе, подставил своей команде ножку сразу после перерыва.

Гилерме после сорвавшегося наскока «Краснодара» решил, что ситуация достаточно спокойная, чтобы самому покатить мяч вперед на Константина Марадишвили. Только вот за спиной у того притаился Никита Кривцов, а пас у голкипера вышел чересчур слабым. Дальше был перехват и вынужденный фол со стороны Марадишвили: надо же было как-то срывать выход один на один. Судья Артем Чистяков, не долго раздумывая, показал игроку «Локомотива» красную карточку.

Все, что происходило после этого удаления, наводило на мысль, что такой живой, но еще очень сырой команде, как «Краснодар», может быть, даже удобнее было бы играть без численного преимущества. Появившиеся в игре железнодорожников прагматичность, осторожность лишили его свободных зон, свели к минимуму шансы развернуть лихую контратаку. А позиционное нападение, как показывал матч, точно не может считаться коньком сегодняшнего краснодарского варианта — то есть варианта без опытных легионеров. С ним у него никак не клеилось.

А примерно за четверть часа до финального свистка Чистяков кадровое равенство на поле восстановил, воспользовавшись помощью VAR. Краснодарец Руслан Апеков жестко врезал ногой по голени Рифату Жемалетдинову и тоже заработал удаление.

А вскоре после него «Краснодар» забил, словно доказывая, что лишний футболист ему только мешал.

Александр Черников здорово пальнул с двух десятков метров. Черников на излете матча и сам нарвался на красную карточку, но его клуб выигрыш удержал.

Поражение оставило «Локомотив» без шансов на бронзу. А «Краснодар», победив, приблизился к ней — не вплотную, но на такое расстояние, что поцепляться за медаль можно. Занимающий третье место «Сочи» опережает краснодарцев на четыре очка, а идущий вслед за сочинцами ЦСКА — всего на два. В середине мая краснодарцев ждет очная встреча с армейцами на своем поле. Другие два его оппонента на финише чемпионата — это аутсайдер «Арсенал» и середняк «Ахмат».

Алексей Доспехов