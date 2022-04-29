Заморозка разогрела золото

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Центральные банки сохраняют повышенный интерес к золоту. Финансовые регуляторы Египта и Турции за минувший квартал выкупили 81 тонну металла. Прецедент заморозки валютной части ЗВР Банка России может повысить спрос на золото как резервный актив со стороны центробанков, прежде всего стран Азии и Ближнего Востока, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным World Gold Council (WGC), объем предложения золота на мировом рынке в первом квартале 2022 года составил почти 1157 тонн, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2021 года на 4%. Спрос на золото за тот же период вырос на 34%, до 1234 тонн, что стало рекордным результатом с четвертого квартала 2018 года.

Во втором полугодии 2021 года спрос на драгоценный металл рос в основном за счет ювелирной отрасли. По данным WGC, на нее приходилось 50–60% рынка. В минувшем квартале отрасль заняла менее 40% от спроса (518 тонн), что на 4% меньше первого квартала 2021 года и на 28% меньше предыдущего квартала. Негативное влияние на спрос со стороны ювелиров оказало резкое повышение цен на золото в конце февраля на фоне начала спецоперации России на Украине. К тому же в марте в ключевых городах Китая, таких как Шанхай и Шэньчжэнь, из-за роста числа зараженных коронавирусом был введен строгий карантин, что привело к почти полному снижению спроса, отмечается в отчете WGC.

Впрочем, это снижение было с лихвой компенсировано инвестиционным спросом. По данным WGC, он увеличился по сравнению с первым кварталом 2021 года более чем в три раза, до 518 тонн, двухлетнего максимума. В минувшем квартале лишь треть инвестиционного спроса пришлась на слитки и монеты (почти 180 тонн), что на 22% ниже показателя первого квартала 2021 года. Активными покупателями золота после полугодового перерыва выступили ETF — за минувший квартал их активы выросли на 269 тонн. По оценкам WGC, в минувшем квартале они приобрели в резервы почти 85 тонн. Крупнейшими покупателями металла стали центробанки Турции (почти 37 тонн), Египта (более 44 тонн). «Инвесторы активно покупают физическое золото, так как последние политические действия со стороны США (заморозка долларовой части золотовалютных резервов ЦБ.— “Ъ”) вызывают опасения относительно устойчивости доллара в качестве основной резервной валюты»,— отмечает руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков.

Результат от покупок центробанков мог быть и выше, однако в этот период крупным продавцом выступил центробанк Казахстана (34 тонны). В январе в Казахстане прошли массовые беспорядки, добавили напряженности и последующие события на Украине. На фоне неопределенности на финансовом рынке и роста волатильности валюты вырос спрос на защитные активы. Данные WGC свидетельствуют о том, что Банк России сократил золотые резервы на 3 тонны. Как считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, эти небольшие объемы, скорее всего, отражали оборот металла для чеканки монет. В феврале после годового перерыва регулятор возобновил покупку металла, но данные по структуре вложений ЗВР перестал публиковать. На 1 февраля запасы золота составляли 2,3 тыс. тонн.

В ближайшие кварталы инвестиционный спрос на металл останется ключевым драйвером потребления. По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Скрябина, увеличивающийся риск глобального экономического спада на фоне растущих геополитических рисков должен поддержать рост спроса на защитный актив. К тому же прецедент с заморозкой российских ЗВР может иметь долгосрочные последствия с точки зрения их диверсификации в других странах и ухода от традиционных валют в пользу золота. «Спрос на диверсификацию ЗВР в золото может прийти в первую очередь от стран Азии и Ближнего Востока»,— считает Дмитрий Скрябин.

Виталий Гайдаев