12 1 мин. ...

«Уфа»—ЦСКА 1:1

Никитин, 90 — Фернандес, 89

«Зенит»—«Урал» 3:1

Клаудинью, 12; Юри Алберту, 37; Дзюба, 78 — Железнов, 83. Незабитый пенальти: Клаудинью, 12

«Спартак»—«Рубин» 1:1

Соболев, 69 — Игнатьев, 30

«Арсенал»—«Ростов» 1:2

Смольников, 44 — Комличенко, 10; Полоз, 87

«Сочи»—«Локомотив» 2:2

Маргасов, 11; Родриган, 44 — Изидор, 36 (пен.), 49. Удаления: Родриган, 60 — Кухта, 60

«Крылья Советов»—«Краснодар» 2:0

Сарвели, 24; Глушенко, 53

«Нижний Новгород»—«Химки»

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 25 16 7 2 58:24 55

2. «Динамо» 25 16 4 5 45:24 52

3. ЦСКА 25 13 5 7 37:25 44

4. «Сочи» 25 13 4 8 39:27 43

5. «Краснодар» 24 11 6 7 35:24 39

6. «Локомотив» 24 10 8 6 35:31 38

7. «Крылья Советов» 25 11 5 9 32:26 38

8. «Ахмат» 25 10 2 13 29:34 32

9. «Ростов» 25 8 7 10 41:42 31

10. «Спартак» 25 8 7 10 28:33 31

11. «Нижний Новгород» 24 7 6 11 22:34 27

12. «Рубин» 25 7 5 13 32:44 26

13. «Химки» 24 5 9 10 26:41 24

14. «Уфа» 25 4 10 11 23:35 22

15. «Урал» 25 4 9 12 16:28 21

16. «Арсенал» 25 5 6 14 25:51 21