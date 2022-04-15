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Коммерсантъ FM
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Одет, раздет и вновь одет

Как адаптивная одежда упрощает жизнь особым детям

Людмила Арчвадзе — модельер, но непростой. Она шьет одежду для детей с трахеостомами и гастростомами, контрактурами, серьезными генетическими нарушениями. Пока что в России мало кто понимает, как это важно и нужно.

Часто профессию ребенка определяют родители. У Людмилы Арчвадзе — наоборот: сын помог маме найти любимое дело.

Даня был особым ребенком.

«Даня родился почти мертвым,— вспоминает Люда.— Пульс — 20, хотя у новорожденных обычно 130–150». Сын не видел, не слышал и почти не шевелился. Но, несмотря на уговоры врачей, Люда не отказалась от него. «Как-то он чувствовал мое присутствие,— уверена она.— Плакал, если я оставляла его одного в больнице».

Глотать Даня не мог и питался через гастростому. С этого и начался интерес Люды к адаптивной одежде: представьте, каково кормить на прогулке ребенка с гастростомой.

На Западе одежда для детей и взрослых с особыми потребностями — большое направление одежной индустрии. А в России — только бренд Be easy kid, созданный мамой девочки с ДЦП Натальей Малько, и еще пара производителей.

Люда решила шить для Дани сама. Когда-то она окончила швейный техникум, работала в ателье. Теперь стала делать одежду и для других непростых детей, создала марку, которую в честь сына назвала Danylino.

Адаптивная одежда — это не космические технологии. По сути все просто, но продуманно. Например, боди — с прорезью для гастростомы. Прорезь без молнии, потому что место очень нежное, но края ткани заходят друг на друга и защищают кожу. На улице поверх боди надевается курточка — там прорезь уже с молнией, спрятанной под кокетливой сборчатой полоской.

«Обычным детям можно подарить игрушку. А у меня из всех радостей была только одна: наряжать Даню»,— говорит Люда.

Люда шьет боди для детей со спастикой, там молнии под мышками: просунул локоть в прорезь — и легче натянуть рукав. Штанины тоже расстегиваются. Все модели индивидуальны.

«У меня есть 18-летняя клиентка, практически неподвижная,— рассказывает Люда.— Переодеть такую большую девочку — целое дело. Для нее я придумала футболку из двух половинок. Одну кладете под спину, другой накрываете и застегиваете кнопки».

Есть модели для сидячих больных — куртки с длинной спинкой и коротким передом: сзади не дует, спереди не мнется. Людмила много шьет для Вики, девочки с аутизмом. У нее гипертрофированы тактильные ощущения. Люда придумала курточку с нежной теплой подкладкой всюду, кроме рукавов — они изнутри скользкие, рука проходит без сопротивления. Под молнией у Викиной курточки манишка, чтобы не оцарапать кожу. А сама молния — магнитная. Свел два конца — и готово. Между прочим, все эти ноу-хау могут подойти и для обычных детей.

Два года назад Даня умер. Удивительно, что Люда совсем не избегает разговоров и воспоминаний о сыне.

«Я нашла свою школьную тетрадку,— говорит она.— Нам тогда учительница устроила опрос про профессии, и я написала, что буду модельером. Потом в мою жизнь пришел именно такой, особенный ребенок. Может, мне его дали, чтобы до меня достучаться: вспомни, о чем ты мечтала в детстве…»

Адаптивная одежда повышает качество жизни и особых детей, и их родителей. Мы хотим распространять информацию о ней и поддержать Людмилу Арчвадзе. Вместе с реабилитационным центром «Три сестры» Русфонд готовит фотосессию: особые дети будут позировать в одежде, которую Люда сошьет специально для них.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/940

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

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