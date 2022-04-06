РФС отстранил судей за ключевые ошибки

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Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца сезона сразу трех арбитров. Такую санкцию орган, который возглавляет президент РПЛ Ашот Хачатурянц, применил к Алексею Сухому, Артему Любимову и Игорю Панину. Они обслуживали матчи 23-го тура чемпионата страны, состоявшиеся в минувший уикенд.

Алексей Сухой и Артем Любимов работали на матче, в котором «Краснодар» уступил — 0:1 — занимающему второе место «Динамо». Сухой был главным арбитром, а Любимов — видеоассистентом, отвечавшим за VAR. Именно после его применения на исходе первого тайма был назначен пенальти, вылившийся в забитый динамовцами единственный гол. К одиннадцатиметровому привело нарушение на форварде «Динамо» Федоре Смолове, покидавшем штрафную и упавшем на газон довольно далеко за ее пределами. Судейский комитет квалифицировал принятый Сухим с помощью Любимова вердикт как «ключевую ошибку, повлиявшую на результат мачта».

Игорь Панин судил встречу, в которой идущий третьим ЦСКА сыграл вничью — 2:2 — с аутсайдером «Уралом». В его действиях судейский комитет выявил сразу три «ключевые» ошибки, особо выделив эпизод непосредственно перед финальным свистком. Речь об эпизоде, в котором Панин не назначил пенальти после нарушения в армейской штрафной со стороны Егора Ушакова на Лео Гогличидзе.

Кроме того, отстранение на один матч получил один из лучших отечественных арбитров Сергей Карасев. Карасев, судья матча, в котором «Локомотив» победил — 1:0 — «Спартак», не показал прямую красную карточку игроку железнодорожников Алексису Бека-Бека за грубый фол на Кристофере Мартинсе.

Арнольд Кабанов