Матч 19-го тура

«Ростов»—«Крылья Советов» 1:0
Комличенко, 18.
Нереализованный пенальти: Полоз («Ростов»), 28.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 23 14 7 2 53:23 49
2. «Динамо» 23 14 4 5 42:24 46
3. ЦСКА 23 13 4 6 34:20 43
4. «Сочи» 23 12 3 8 35:24 39
5. «Локомотив» 22 10 7 5 32:25 37
6. «Краснодар» 22 20 6 6 34:22 36
7. «Ахмат» 23 10 2 11 29:30 32
8. «Крылья Советов» 23 9 5 9 29:26 32
9. «Нижний Новгород» 23 7 6 10 22:33 27
10. «Спартак» 23 7 6 10 24:32 27
11. «Ростов» 23 6 7 10 35:40 25
12. «Рубин» 23 7 4 12 31:42 25
13. «Урал» 23 4 9 10 15:24 21
14. «Химки» 23 4 9 10 22:39 21
15. «Арсенал» 23 5 6 12 24:46 21
16. «Уфа» 23 4 9 10 21:32 21