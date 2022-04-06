Матч 19-го тура

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«Ростов»—«Крылья Советов» 1:0

Комличенко, 18.

Нереализованный пенальти: Полоз («Ростов»), 28.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 23 14 7 2 53:23 49

2. «Динамо» 23 14 4 5 42:24 46

3. ЦСКА 23 13 4 6 34:20 43

4. «Сочи» 23 12 3 8 35:24 39

5. «Локомотив» 22 10 7 5 32:25 37

6. «Краснодар» 22 20 6 6 34:22 36

7. «Ахмат» 23 10 2 11 29:30 32

8. «Крылья Советов» 23 9 5 9 29:26 32

9. «Нижний Новгород» 23 7 6 10 22:33 27

10. «Спартак» 23 7 6 10 24:32 27

11. «Ростов» 23 6 7 10 35:40 25

12. «Рубин» 23 7 4 12 31:42 25

13. «Урал» 23 4 9 10 15:24 21

14. «Химки» 23 4 9 10 22:39 21

15. «Арсенал» 23 5 6 12 24:46 21

16. «Уфа» 23 4 9 10 21:32 21