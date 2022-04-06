Минфин расплатился рублями

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Минфин перечислил в НРД рубли на выплаты купонного дохода и погашение по двум выпускам суверенных евробондов. В случае с «недружественными» нерезидентами средства будут перечислены на счета типа «С», операции с которыми ограничены. Эксперты считают, что за рубежом это будет трактоваться как дефолт. Однако добиться от России каких-либо компенсаций будет довольно сложно, и не исключено, что с другими выпусками министерство поступит аналогично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский Минфин в среду, 6 апреля, отчитался о перечислении рублевых средства в НРД на сумму $0,65 млрд для выплаты купонных доходов и погашения еврооблигаций по двум выпускам — «Россия-2022» и «Россия-2042». Ведомство пояснило, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплаты. В начале недели агентство Reuters сообщило, что обработка платежей по российским евробондам банком-корреспондентом JP Morgan была остановлена американским Минфином. Ранее российский Минфин провел досрочный выкуп евробондов «Россия-2022» за рубли по цене 100% от номинала на сумму $1,45 млрд (см. “Ъ” от 29 марта). Как пояснил в среду Минфин, выплаты держателям из «недружественных» стран подлежат зачислению на счета типа «С». Восстановление доступа РФ к валютным счетам «создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту», пояснило министерство.

Средства на счетах типа «С» «недружественные» нерезиденты смогут использовать только на оплату налогов в России и покупку ОФЗ, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

В целом же оплата еврооблигаций и купонов в рублях означает исполнение обязательств перед кредиторами, а нерезиденты из дружественных стран могут использовать полученные средства без ограничений, в том числе и на покупку валюты, считает он.

Вместе с тем управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров отмечает, что просто перевести облигацию на обслуживание в НРД нельзя — порядок выплат четко закреплен в эмиссионной документации, и его нельзя менять без согласия владельцев. В ином случае выплаты по евробондам российских эмитентов через НРД тоже будут трактоваться международными инвесторами как дефолт, указывает эксперт. Он не исключил, что российский регулятор может выпустить пояснения о возможности такого перевода с целью соблюдения прав российских инвесторов.

Однако это может спровоцировать судебные разбирательства после завершения месячного срока, отведенного на устранение технического дефолта. В подавляющем большинстве случаев при решении споров по еврооблигациям речь идет об арбитражном разбирательстве, указал партнер юрфирмы Herbert Smith Freehill Алексей Панич. В таком случае, по словам юриста, будут заявлены иски о взыскании неполученных сумм, а далее на эти суммы будет возможность начислить проценты, которые точно так же будут требовать к уплате. При начале разбирательства есть возможность попросить обеспечительные меры в виде ареста на имущество. Однако все имущество РФ за ее пределами защищено иммунитетом, и его нельзя ни арестовать, ни продать, отметил господин Панич. Подобные разбирательства, по его словам, длятся годами, и даже при получении решения в свою пользу владельцам евробондов будет крайне сложно его исполнить. Алексей Панич пояснил, что РФ может в принципе отказаться от участия в подобных разбирательствах, потому что по ее процессуальным нормам все санкционные споры должны рассматриваться внутри страны.

Опрошенные эксперты не исключают, что по аналогичному с Минфином пути пойдут и корпоративные эмитенты.

Однако, предупреждает господин Панич, им это сделать сложнее. В опрошенных “Ъ” компаниях—эмитентах евробондов либо отказались от комментариев, либо сообщили, что еще сами не до конца разобрались в теме.

Минфин теперь может привлечь НРД для всех своих выпусков, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Но в этом случае, по мнению эксперта, необходима верификация списка владельцев с международными клиринговыми системами, которым в силу введенных санкций запрещена деятельность с российскими коллегами.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Полина Трифонова