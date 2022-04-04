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Коммерсантъ FM
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Кирилл Капризов нацелился на сотню

Он побил бомбардирский рекорд «Миннесоты»

Звание самого яркого российского хоккеиста в НХЛ этой весны прочно удерживает форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Забив гол и отдав голевую передачу в матче, в котором «Миннесота» взяла верх над «Каролина Харрикейнс» — 3:1, Капризов обновил клубный рекорд по очкам, набранным в регулярном чемпионате. На его счету их уже 85, и, сохранив тонус, нападающий должен в текущем первенстве покорить гроссмейстерский рубеж в 100 баллов, а еще помочь своей тоже «горячей» команде получить высокий «посев» перед play-off.

Фото: Karl B DeBlaker / AP

Фото: Karl B DeBlaker / AP

Нетрудно было догадаться, какие игроки будут основными героями хайлайтов матча, в котором очень мощная в нынешнем сезоне, твердо держащаяся в топ-тройке сводной таблицы регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» принимала «Миннесоту». Одним из них был, разумеется, вратарь гостей Марк-Андре Флери. Ветерана Флери, очень популярного в Северной Америке персонажа, «Миннесота» выменяла в конце марта у «Чикаго Блэкхокс» и, кажется, попала с ним в точку. Это был уже третий подряд матч, в котором она с новым голкипером в воротах выиграла встречу регулярки. Причем в данном случае важность роли Флери неоспорима. Строго говоря, «Каролина» была гораздо активнее в нападении, и ее двукратный перевес по броскам в створ — 38 против 19 — неплохо иллюстрирует расклад. Но Флери играл уверенно и сделал несколько эффектных сэйвов.

Вторым героем был, разумеется, Кирилл Капризов. Он приложил руку к двум из трех голов «Миннесоты». В стартовом периоде она открыла счет, после того как Капризов обеспечил возможность расстрелять голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена Матсу Зуккарелло, в заключительном Капризов лично довел счет до крупного — 3:0, неожиданно прошив Андерсена чуть ли не с нулевого угла.

Эти результативные действия помогли Кириллу Капризову обновить клубный рекорд по очкам, набранным в регулярном чемпионате. Он держался довольно долго, без малого полтора десятилетия, с тех пор как словак Мариан Габорик завершил регулярку, имея 83 балла. У Капризова их, баллов, теперь 85. А до финиша регулярного первенства «Миннесоте» осталось, между прочим, провести еще 15 встреч. Таким образом, Капризов должен в этом чемпионате преодолеть считающуюся гроссмейстерской отметку 100 очков. А еще — побороться за очень-очень высокую позицию в бомбардирской гонке.

Сейчас 24-летний Капризов, лучший новичок НХЛ предыдущего сезона, занимает в ней шестую позицию. Конечно, лидер гонки Коннор Макдэвид от него далековато, в 17 очках. Но вот, например, до замыкающего топ-тройку Джонатана Юбердо их 11. И это не критическая дистанция, учитывая тонус Капризова в первой половине весны.

А он фантастически «горяч». В действительности в матче с «Каролиной» Кирилл Капризов не только побил рекорд Мариана Габорика, но и повторил еще одно клубное достижение. Это был шестой подряд матч, в котором Капризов хотя бы однажды поразил чужие ворота. Так вот, такие же по продолжительности голевые серии в истории «Миннесоты» удавалось выдать до него лишь двум хоккеистам — Брайану Ролстону в 2008 году и Нино Нидеррайтеру в 2018-м.

При этом имеется важный нюанс, прибавляющий ценности серии Капризова. «Миннесота», которую раньше было принято хвалить прежде всего за лихость атаки, весной ею не выделяется. В этом смысле матч с «Каролиной» исключением как раз не был. Показатели «Миннесоты» достаточно скромны. В тех шести матчах, что сложились в серию Капризова, она забросила в общей сложности 19 шайб. И из них почти половина — семь — это шайбы именно российского форварда.

А главное, они помогают «Миннесоте» идти по шикарному графику. В последних девяти матчах она одержала восемь побед. А единственная осечка на этом отрезке — во встрече с «Питсбург Пингвинс» — все равно принесла ей очко, потому что игра вырулила к овертайму. И если недавно актуальной для «Миннесоты» представлялась борьба за play-off, то сейчас задачу-минимум можно рассматривать как фактически решенную: запас прочности уже солидный. Актуальнее для клуба, идущего вторым в Центральном дивизионе вслед за «Колорадо Эвеланш»,— сражение за высокий «посев» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Алексей Доспехов

Лучшие бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПО
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)683963102
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)69495099
3. Джонатан Юбердо («Флорида»)68237396
4. Джонни Годро («Калгари»)68326092
5. Остон Мэттьюз («Торонто»)63513788
6. Кирилл Капризов («Миннесота»)66394685
14. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)64186280
16. Александр Овечкин («Вашингтон»)66423678

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