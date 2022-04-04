Кирилл Капризов нацелился на сотню

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Звание самого яркого российского хоккеиста в НХЛ этой весны прочно удерживает форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Забив гол и отдав голевую передачу в матче, в котором «Миннесота» взяла верх над «Каролина Харрикейнс» — 3:1, Капризов обновил клубный рекорд по очкам, набранным в регулярном чемпионате. На его счету их уже 85, и, сохранив тонус, нападающий должен в текущем первенстве покорить гроссмейстерский рубеж в 100 баллов, а еще помочь своей тоже «горячей» команде получить высокий «посев» перед play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karl B DeBlaker / AP Фото: Karl B DeBlaker / AP

Нетрудно было догадаться, какие игроки будут основными героями хайлайтов матча, в котором очень мощная в нынешнем сезоне, твердо держащаяся в топ-тройке сводной таблицы регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» принимала «Миннесоту». Одним из них был, разумеется, вратарь гостей Марк-Андре Флери. Ветерана Флери, очень популярного в Северной Америке персонажа, «Миннесота» выменяла в конце марта у «Чикаго Блэкхокс» и, кажется, попала с ним в точку. Это был уже третий подряд матч, в котором она с новым голкипером в воротах выиграла встречу регулярки. Причем в данном случае важность роли Флери неоспорима. Строго говоря, «Каролина» была гораздо активнее в нападении, и ее двукратный перевес по броскам в створ — 38 против 19 — неплохо иллюстрирует расклад. Но Флери играл уверенно и сделал несколько эффектных сэйвов.

Вторым героем был, разумеется, Кирилл Капризов. Он приложил руку к двум из трех голов «Миннесоты». В стартовом периоде она открыла счет, после того как Капризов обеспечил возможность расстрелять голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена Матсу Зуккарелло, в заключительном Капризов лично довел счет до крупного — 3:0, неожиданно прошив Андерсена чуть ли не с нулевого угла.

Эти результативные действия помогли Кириллу Капризову обновить клубный рекорд по очкам, набранным в регулярном чемпионате. Он держался довольно долго, без малого полтора десятилетия, с тех пор как словак Мариан Габорик завершил регулярку, имея 83 балла. У Капризова их, баллов, теперь 85. А до финиша регулярного первенства «Миннесоте» осталось, между прочим, провести еще 15 встреч. Таким образом, Капризов должен в этом чемпионате преодолеть считающуюся гроссмейстерской отметку 100 очков. А еще — побороться за очень-очень высокую позицию в бомбардирской гонке.

Сейчас 24-летний Капризов, лучший новичок НХЛ предыдущего сезона, занимает в ней шестую позицию. Конечно, лидер гонки Коннор Макдэвид от него далековато, в 17 очках. Но вот, например, до замыкающего топ-тройку Джонатана Юбердо их 11. И это не критическая дистанция, учитывая тонус Капризова в первой половине весны.

А он фантастически «горяч». В действительности в матче с «Каролиной» Кирилл Капризов не только побил рекорд Мариана Габорика, но и повторил еще одно клубное достижение. Это был шестой подряд матч, в котором Капризов хотя бы однажды поразил чужие ворота. Так вот, такие же по продолжительности голевые серии в истории «Миннесоты» удавалось выдать до него лишь двум хоккеистам — Брайану Ролстону в 2008 году и Нино Нидеррайтеру в 2018-м.

При этом имеется важный нюанс, прибавляющий ценности серии Капризова. «Миннесота», которую раньше было принято хвалить прежде всего за лихость атаки, весной ею не выделяется. В этом смысле матч с «Каролиной» исключением как раз не был. Показатели «Миннесоты» достаточно скромны. В тех шести матчах, что сложились в серию Капризова, она забросила в общей сложности 19 шайб. И из них почти половина — семь — это шайбы именно российского форварда.

А главное, они помогают «Миннесоте» идти по шикарному графику. В последних девяти матчах она одержала восемь побед. А единственная осечка на этом отрезке — во встрече с «Питсбург Пингвинс» — все равно принесла ей очко, потому что игра вырулила к овертайму. И если недавно актуальной для «Миннесоты» представлялась борьба за play-off, то сейчас задачу-минимум можно рассматривать как фактически решенную: запас прочности уже солидный. Актуальнее для клуба, идущего вторым в Центральном дивизионе вслед за «Колорадо Эвеланш»,— сражение за высокий «посев» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Алексей Доспехов