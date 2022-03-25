Жизнь под углом 45 градусов

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Ангелина Мосина живет в Омске. Она учится в шестом классе. Учится с увлечением, хоть ей очень тяжело и больно просто сидеть за партой. У девочки сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Сколиоз — это не просто плохая осанка. Искривленный позвоночник затрудняет работу сердца, легких и органов брюшной полости, но главное — это постоянные, мучительные боли в спине. Московские хирурги готовы прооперировать Ангелину по новой технологии — установить металлоконструкцию, которая будет выпрямлять позвоночник по мере роста девочки, не сковывая движений. Но операция и сама конструкция стоят очень дорого. У родителей Ангелины таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Позвоночник Ангелины сейчас похож на букву S: угол искривления составляет 45 градусов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Позвоночник Ангелины сейчас похож на букву S: угол искривления составляет 45 градусов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

— Я не хромаю, просто у меня такая походка,— говорит Ангелина, но потом честно признается, что ходить ей больно, и долго сидеть в школе за партой больно, и пылесосить тоже больно, хоть она и любит помогать маме по дому.

У Ангелины врожденный поясничный сколиоз, достигший уже самой тяжелой стадии. Позвоночник Ангелины сейчас похож на букву S: угол искривления составляет 45 градусов, стал заметен перекос линии плеч, а линия таза сильно ушла вправо. После школы девочка больше не гуляет с друзьями, как раньше, а торопится домой, чтобы полежать на спине — это позволяет немного уменьшить боль.

— До года дочка была здорова и развивалась по возрасту,— рассказывает Ирина, мама Ангелины.— А в год и три месяца вдруг стала сильно плакать при ходьбе, показывать на поясницу, тереть ее рукой, из носа иногда шла кровь. И педиатр, и хирург в нашей поликлинике тогда не нашли никакой патологии, сказали мне, что девочка просто капризничает. Но я не поверила: чувствовала, что Ангелине действительно очень больно и плохо.

Ирина обратилась в детскую городскую больницу в Омске, и рентген показал, что у девочки сколиоз, врачи посоветовали делать массаж и наблюдать. А через полтора года на повторной консультации у Ангелины обнаружили опухоль, затрагивающую спинной мозг и позвоночник. МРТ выявила также диастематомиелию — расщепление спинного мозга на две половины. Девочку экстренно прооперировали и удалили опухоль величиной с грецкий орех, которая, к счастью, оказалась доброкачественной. Трое суток Ангелина находилась в реанимации, а потом еще две недели — в отделении нейрохирургии.

— Через год после операции дочь перестала жаловаться на боль, стала более активной. В четыре года пошла в детский сад, но подолгу играть с ребятами в подвижные игры не могла — быстро уставала,— продолжает Ирина.— Потом пошла в обычную школу. Сейчас дочка уже в шестом классе, учится хорошо, только от физкультуры освобождена.

Родители с утра до вечера на работе, но Ангелина справляется сама: разогревает обед, делает уроки, ухаживает за тремя котами.

— Мы их забрали с улицы,— рассказывает она.— Сначала старшего, Марсика, потом Барсика, а потом маленькую Молю. Им было плохо там, надо было им помочь!

Ангелина хочет, когда вырастет, стать адвокатом и помогать тем, кто не виноват, но не может это доказать.

Каждые полгода девочка проходит контрольные МРТ, и последние обследования показали, что ее состояние ухудшается: позвоночник искривляется все сильнее. Омские врачи сказали, что без операции не обойтись, и посоветовали искать хороших специалистов. Тогда Ирина обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (НМИЦ ТО) имени Н.Н. Приорова. Здесь проводятся уникальные операции с применением технологии VBT — это установка динамической конструкции, которая выпрямляет позвоночник по мере взросления ребенка. На выпуклой стороне деформированного позвоночника устанавливают титановые винты и прикрепляют к ним гибкий шнур, который постепенно натягивается и корректирует позвоночник в процессе его роста. При этом позвоночник не фиксируется жестко и сохраняет естественную подвижность. Операция достаточно щадящая: для установки конструкции не требуется рассекать мышцы спины, поэтому и восстановление происходит быстрее. Хирурги обещают, что уже через шесть недель после операции Ангелина сможет жить нормальной, активной жизнью.

Вот только у родителей девочки нет денег, чтобы оплатить ее лечение.

Зато с нашей помощью Ангелина сможет начать новую жизнь под другим углом — без боли, хромоты и усталости.

Для спасения Ангелины Мосиной не хватает 744 168 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины врожденный поясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. За последний год состояние девочки сильно ухудшилось, с течением времени будет нарастать сердечно-легочная недостаточность, появятся проблемы с желудочно-кишечным трактом, усилятся боли. Мы планируем провести хирургическое лечение с использованием динамической коррекции VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит предотвратить прогрессирование деформации, сохранить подвижность позвоночника и избежать возможных осложнений. После периода восстановления качество жизни девочки значительно улучшится». Стоимость операции 1 357 168 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 744 168 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Мосину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Ирины Александровны Новиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Омская область