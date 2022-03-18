Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фокус с таламусом

Частный медцентр в Уфе привез передовую нейротехнологию

Уфа стала первым в России городом, где научились лечить тремор бескровно, бесконтактно и эффективно. Тремор — распространенная проблема, особенно среди пожилых людей. Но к структуре мозга, которая за него отвечает, крайне сложно подобраться: она в самом центре черепной коробки. Ультразвук дает такую возможность — эта новая технология уже используется в США, Израиле, Японии... И в Башкортостане.

Валентин Викторович (имя по просьбе пациента изменено) приехал в Уфу два дня назад, а сейчас сидит в палате Международного медицинского центра имени В.С. Бузаева посреди стайки врачей и медсестер, которые готовят его к операции. На вид лет 70, с небольшими усиками и выбритой до блеска головой. Модная прическа появилась только что — одна из сестер еще доскабливает затылок, чтобы волосы не мешали закрепить ультразвуковой стереотаксический шлем.

Руки у Валентина Викторовича просто ходят ходуном — когда его просят нарисовать прямую линию, он беспорядочно перечеркивает лист, как будто очень разозлился. Голова тоже дрожит. Валентин Викторович не может нормально писать, есть, застегивать пуговицы, пользоваться телефоном и компьютером. Его обследовали в Москве и Петербурге, лечили, но болезнь прогрессировала.

Заболевание Валентина Викторовича называется «эссенциальный тремор». Это не то же, что болезнь Паркинсона, но во многом похоже. Тремор генерирует таламус — структура между большими полушариями и стволом мозга. Нейроны таламуса повреждаются и начинают подавать мышцам повторяющиеся сигналы — как поцарапанная виниловая пластинка, играющая один и тот же отрывок.

В шлеме тысяча излучателей ультразвуковых волн. Нацеливанием ультразвука управляет компьютер — на этой операции он единственный хирургический инструмент. Точка, в которой волны пересекаются, нагревается, и так удается уничтожить источник тремора.

У меня на глазах происходит маленькое чудо. С каждой следующей уничтоженной точкой руки Валентина Викторовича становятся все спокойнее и наконец перестают дрожать вовсе. По ходу операции врачи то и дело проверяют, все ли в порядке: в мозгу все плотно, работая с центром, управляющим руками, можно невзначай повредить, например, чувствительность языка. Поэтому греют в два этапа — сначала чуть-чуть, чтобы была возможность обратного хода, потом сильнее.

А технология пришла в Россию вот как. Нейрохирург Резида Галимова, директор Центра имени Бузаева, раньше работала в Республиканской детской клинической больнице в Уфе и уже тогда увлекалась новыми технологиями. Например, с помощью Русфонда она ввела в клиническую практику стимуляторы блуждающего нерва. Потом по гранту уехала учиться в США, познакомилась там с фокусированным ультразвуком и решила привезти технологию в Россию. Купить оборудование израильской Insightec помог инвестор. Операции начались два года назад, нынешний пациент — 85-й. А сейчас технологией заинтересовалось и государство: в декабре 2021 года первую такую операцию сделали в Федеральном центре мозга и технологий Федерального медико-биологического агентства. Вроде бы была и вторая — агентство на запрос оперативно не ответило. А Резида уже думает о новых диагнозах: лечении ультразвуком психических заболеваний, удалении опухолей. Например, гамартомы гипоталамуса.

— В детском госпитале Никлауса в Майами уже идет клиническое исследование удаления гамартомы с помощью этой технологии, пока единственное в мире,— говорит Резида Галимова.— Хочу организовать второе в Уфе.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/934

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...