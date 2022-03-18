Фокус с таламусом

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Уфа стала первым в России городом, где научились лечить тремор бескровно, бесконтактно и эффективно. Тремор — распространенная проблема, особенно среди пожилых людей. Но к структуре мозга, которая за него отвечает, крайне сложно подобраться: она в самом центре черепной коробки. Ультразвук дает такую возможность — эта новая технология уже используется в США, Израиле, Японии... И в Башкортостане.

Валентин Викторович (имя по просьбе пациента изменено) приехал в Уфу два дня назад, а сейчас сидит в палате Международного медицинского центра имени В.С. Бузаева посреди стайки врачей и медсестер, которые готовят его к операции. На вид лет 70, с небольшими усиками и выбритой до блеска головой. Модная прическа появилась только что — одна из сестер еще доскабливает затылок, чтобы волосы не мешали закрепить ультразвуковой стереотаксический шлем.

Руки у Валентина Викторовича просто ходят ходуном — когда его просят нарисовать прямую линию, он беспорядочно перечеркивает лист, как будто очень разозлился. Голова тоже дрожит. Валентин Викторович не может нормально писать, есть, застегивать пуговицы, пользоваться телефоном и компьютером. Его обследовали в Москве и Петербурге, лечили, но болезнь прогрессировала.

Заболевание Валентина Викторовича называется «эссенциальный тремор». Это не то же, что болезнь Паркинсона, но во многом похоже. Тремор генерирует таламус — структура между большими полушариями и стволом мозга. Нейроны таламуса повреждаются и начинают подавать мышцам повторяющиеся сигналы — как поцарапанная виниловая пластинка, играющая один и тот же отрывок.

В шлеме тысяча излучателей ультразвуковых волн. Нацеливанием ультразвука управляет компьютер — на этой операции он единственный хирургический инструмент. Точка, в которой волны пересекаются, нагревается, и так удается уничтожить источник тремора.

У меня на глазах происходит маленькое чудо. С каждой следующей уничтоженной точкой руки Валентина Викторовича становятся все спокойнее и наконец перестают дрожать вовсе. По ходу операции врачи то и дело проверяют, все ли в порядке: в мозгу все плотно, работая с центром, управляющим руками, можно невзначай повредить, например, чувствительность языка. Поэтому греют в два этапа — сначала чуть-чуть, чтобы была возможность обратного хода, потом сильнее.

А технология пришла в Россию вот как. Нейрохирург Резида Галимова, директор Центра имени Бузаева, раньше работала в Республиканской детской клинической больнице в Уфе и уже тогда увлекалась новыми технологиями. Например, с помощью Русфонда она ввела в клиническую практику стимуляторы блуждающего нерва. Потом по гранту уехала учиться в США, познакомилась там с фокусированным ультразвуком и решила привезти технологию в Россию. Купить оборудование израильской Insightec помог инвестор. Операции начались два года назад, нынешний пациент — 85-й. А сейчас технологией заинтересовалось и государство: в декабре 2021 года первую такую операцию сделали в Федеральном центре мозга и технологий Федерального медико-биологического агентства. Вроде бы была и вторая — агентство на запрос оперативно не ответило. А Резида уже думает о новых диагнозах: лечении ультразвуком психических заболеваний, удалении опухолей. Например, гамартомы гипоталамуса.

— В детском госпитале Никлауса в Майами уже идет клиническое исследование удаления гамартомы с помощью этой технологии, пока единственное в мире,— говорит Резида Галимова.— Хочу организовать второе в Уфе.

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rusfond.ru/issues/934

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда