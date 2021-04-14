Василий Березуцкий перешел в «Краснодар» вслед за Виктором Ганчаренко

Представитель тренерского штаба футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий перешел в ФК «Краснодар» вслед за главным тренером Виктором Ганчаренко. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

По словам господина Березуцкого, такое решение он принял после предложения Виктора Ганчаренко, который «попросил помочь на новом месте работы». Он также отметил, что обсудил эту ситуацию с руководством ЦСКА, после чего стороны приняли совместное решение.

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше», - отметил Василий Березуцкий.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА в 2002-2018гг., вплоть до завершения игровой карьеры. В январе 2020 года он вернулся в качестве заместителя гендиректора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Краснодар» 6 апреля 2021 года. Он пришел на смену Мураду Мусаеву, покинувшего пост наставника после разгромного поражения от грозненского «Ахмата».

11 апреля «быки» проиграли первый матч под руководством нового наставника, в гостях уступив одного из аутсайдеров РПЛ – тульскому «Арсеналу».

Алексей Белянин