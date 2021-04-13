«Неотъемлемая часть идентичности объекта»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, что стало ключевым конкурентным преимуществом в новых жилых комплексов бизнес-класса.

Конкуренция на рынке новостроек, особенно в дорогих сегментах, вынуждает девелоперов искать новые решение и образы. Один из способов придать проекту уникальности — создать выделяющийся облик здания, авторскую архитектуру с привлечением к работе известных архитектурных студий. По данным экспертов Группы «Эталон», для 80% новых объектов бизнес-класса, выведенных в реализацию за последние полгода, были разработаны концепции именитыми архитекторами.

В связи с тем, что базовое функциональное наполнение новых жилых комплексов бизнес-класса столицы достаточно схожее, авторская архитектура стала едва ли не ключевым конкурентным преимуществом в борьбе за внимание клиентов. Эстетика зданий, их архитектурный стиль и функциональное благоустройство с ландшафтным дизайном также входят в перечень важнейших факторов, привлекающих интерес покупателей. Уникальный архитектурный образ стал неотъемлемой частью идентичности объекта. Если раньше это относилось только к премиальному и элитному сегментам, то теперь полностью распространилось также и на бизнес-класс, аудитория которого предъявляет все более высокие требования к проектам.

Среди наиболее распространенных решений по облицовке фасадов строящихся зданий можно выделить варианты с применением клинкерного кирпича, натурального камня, объемных панелей и декоративной подсветки. Но все же современная архитектура жилого комплекса не сводится только к фасадам. Это целая система планировочных, дизайнерских и ландшафтных решений. Неотъемлемая часть архитектурного проекта — идея оформления входных групп, общественных пространств, мест общего пользования.

При этом более половины жилых комплексов бизнес-класса включают в себя корпуса выше 30 этажей. И это, по мнению экспертов, говорит о том, что архитектура небоскребов по-прежнему является востребованным направлением. Причем клиентам важен не только внешний облик их нового дома, но и его видовые характеристики.