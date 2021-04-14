«Уральские авиалинии» объявили даты вывозных рейсов из Турции

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила даты вывозных рейсов из Турции. Как сообщила пресс-служба перевозчика, возвратные рейсы из Стамбула в Москву (аэропорт Жуковский) запланированы на 14, 16, 19 апреля, из Антальи — на 18 апреля.

Рейс из Москвы в Стамбул запланирован на 14 апреля, говорится в сообщении. На него будут допущены пассажиры с билетами, не имеющие обратного билета авиакомпании, иностранные граждане, транзитные пассажиры, летящие через Стамбул в другую страну и пассажиры с билетами «Уральских авиалиний», если обратный рейс отменен.

Напомним, 12 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Поводом для приостановки стало ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в этих странах. Позднее «Уральские авиалинии» заявили, что их пассажиры смогут вернуть деньги за приобретенные билеты в Турцию с вылетом с 15 апреля по 1 мая без уплаты штрафа.

Подробнее о закрытии авиасообщения с Турцией в материале — «Наташа, мы все закрыли».

Михаил Мананников