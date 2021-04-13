«Уральские авиалинии» вернут пассажирам деньги за билеты в Турцию

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» смогут вернуть деньги за приобретенные билеты в Турцию с вылетом с 15 апреля по 1 мая без уплаты штрафа, сообщила пресс-служба перевозчика. Напомним, накануне российские власти приостановили авиасообщение с Турцией и Танзанией. Поводом для приостановки стало ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в этих странах.

Как сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний», для возврата денег за билеты необходимо обратиться по месту их приобретения, в раздел «обратная связь» на сайте перевозчика, кассу или к туроператору. «О порядке возвращения российских граждан из Турции и о графике вывозных рейсов будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что всего отдохнуть в Турции до 1 июня планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавших туры на 32 млрд руб. Из них около 12% являются жителями Уральского федерального округа (УрФО).

Михаил Мананников