В Ставропольском крае троих сотрудников ДПС осудили за должностные преступления

В Предгорном районе Ставрополья осуждены бывший заместителя командира специализированного батальона ДПС ГИБДД по обеспечению безопасного беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения города Ессентуки ГУ МВД России по региону Михаил Потапенко, а также двое инспекторов ДПС, Роман Бородин и Алексей Бяков. В зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в пособничестве в получении взятки (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Суд назначил Потапенко семь лет шесть месяцев колонии строгого режима, а Бородину и Бякову — по восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2016 года полицейские требовали от перевозчика контрафактного алкоголя взятку в 1 млн руб. за непресечение его незаконной деятельности и непривлечение его к ответственности. Позже сумма взятки была снижена до 300 тыс. руб. Тогда же, в мае, инспекторы потребовали 30 тыс. от водителя, которого остановили. За эти деньги они планировали не привлекать его к ответственности за управление машиной в пьяном виде. При этом водитель был трезв. Злоумышленники пригрозили, что организуют положительный результат медицинского освидетельствования. В итоге сумму взятки они снизили до 15 тыс. руб., после чего мужчина передал им деньги.

Наталья Шинкарева