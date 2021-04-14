В Москве автобус врезался в фонарный столб, семь человек пострадали

На Марксистской улице в Таганском районе Москвы сегодня, 14 апреля, около 7:30 автобус врезался в фонарный столб, передает дептранс столицы в Telegram-канале. Пострадали семь человек, включая водителя автобуса. Авария произошла, потому что водителю неожиданно стало плохо, пояснили в департаменте.

«Сегодня в 7:30 на Марксистской улице, 4 автобус №901 наехал на мачту освещения. <...> Погибших нет, в основном ушибы. Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо»,— сказано в сообщении.

В дептрансе добавили, что водитель проходил предрейсовый, а автобус — технический осмотр. Мосгортранс намерен провести служебную проверку по этому инциденту.

Позже в ведомстве добавили, что водителю 42 года и он работает в парке 19 лет. Последний выходной у него был 11 апреля. Между сменами он отдыхал, медосмотр перед рейсом прошел без замечаний. Автобус марки ЛиАЗ 2018 года выпуска.

«Пострадало семь человек. Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров — ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь»,— сказано в материале.