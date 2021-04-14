УВЗ в 2020 году ввел в эксплуатацию 334 единицы нового оборудования

Инвестиции в техперевооружение и реконструкцию производства Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») в 2020 году возросли в три раза по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе УВЗ. Финансовые показатели не раскрываются. Техперевооружение осуществляется в рамках федеральной целевой программы и за счет собственных средств предприятия.

В рамках техперевооружения на УВЗ введено в эксплуатацию 334 единицы оборудования, предназначенного для изготовления спецтехники, производства железнодорожного подвижного состава и другой гражданской продукции. «В 2020 году оно в первую очередь затронуло подразделения механосборочного производства: здесь введено в эксплуатацию 223 единицы оборудования. Большую часть составили современные станки и высокопроизводительные многоосевые обрабатывающие центры»,— пояснили в пресс-службе. В вагоносборочных цехах введены в эксплуатацию сборочные и испытательные стенды и устройства для сборки и сварки. Для металлургического производства приобретено сварочное, прессовое и ковочное оборудование. Во всех подразделениях Уралвагонзавода устанавливались новые мостовые краны, системы вентиляции.

«В последние годы на Уралвагонзаводе активно внедряются установки лазерной и гидроабразивной резки. Применение этих современных технологий позволяет уйти от изготовления дорогостоящей штамповой оснастки и не перенастраивать прессовое оборудование, которое уже задействовано на производстве серийной продукции»,— добавили на УВЗ.

Другим направлением техперевооружения стало внедрение автоматизированных складских систем. «Они исключают ручной труд, позволяют экономить площади, ускоряют складские операции и улучшают контроль за материально-техническими запасами»,— рассказали в пресс-службе.

Ранее в интервью “Ъ” заместитель гендиректора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков рассказал, что в 2021 году концерн «Уралвагонзавод» намерен выпустить 15 тыс. вагонов. По его словам, результаты 2020 года по реализации гражданской продукции полностью соответствуют плановым показателям — порядка 40 млрд руб. «В 2021 году, я надеюсь, мы оборотов не снизим, нам удалось не уронить цены на подвижной состав, поэтому ожидания у нас позитивные»,— отметил господин Мягков. В частности, УВЗ планирует наращивать объемы производства фитинговых платформ. Кроме того, в 2022 году УВЗ должен приступить к серийным поставкам танков Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейшее в России вагоностроительное и военно-промышленное предприятие. Входит в госкорпорацию «Ростех».В периметр концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Головное предприятие — УВЗ. Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование. Соотношение военной и гражданской продукции составляет примерно 50% на 50%.

Николай Яблонский