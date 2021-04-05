УВЗ планирует в 2021 году выпустить 15 тыс. вагонов

В 2021 году концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) намерен выпустить 15 тыс. вагонов, рассказал в интервью “Ъ” заместитель гендиректора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков. «Вопросы загрузки производственных мощностей «Уралвагонзавода» были поручены мне в сентябре 2020 года. За это время было выпущено более 10 тыс. вагонов и заключен ряд контрактов. Текущий уровень загрузки я могу оценить как высокий, ориентируемся на 15 тыс. вагонов по этому году»,— сообщил он.

По его словам, результаты 2020 года по реализации гражданской продукции полностью соответствуют плановым показателям — порядка 40 млрд руб. «В 2021 году, я надеюсь, мы оборотов не снизим, нам удалось не уронить цены на подвижной состав, поэтому ожидания у нас позитивные»,— отметил господин Мягков.

Ранее сообщалось, что УВЗ заключил контракт на производство крупной партии инновационного подвижного состава. Согласно контракту до сентября текущего года нижнетагильское предприятие изготовит свыше 3 тыс. инновационных полувагонов модели 12-196-02.

В июле прошлого года стало известно, что УВЗ столкнулся с резким снижением спроса на вагоны. На предприятии был введен режим жесткой экономии. Из расчетов «Infoline-Аналитики» следует, что производство Уралвагонзавода в 2020 году упало более чем на 40%, до 10,5 тыс. вагонов.