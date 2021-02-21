В 2022 году Министерству обороны начнутся серийные поставки танка «Армата» от УВЗ

Серийные поставки танков Т-14 «Армата» Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году, сообщил гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод», Свердловская область) Андрей Терликов.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин»,— рассказал Андрей Терликов журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая стартовала в Абу-Даби.

По словам господина Терликова, УВЗ уже заключил серийные контракты на поставку с Минобороны РФ. Окончания испытаний «Арматы» ожидают в течение ближайших двух лет.

«До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин», — сообщил господин Терликов, пишет ТАСС.

По данным “Ъ” на выставке IDEX 2021 21 февраля впервые проходит публичная презентация танка Т-14 «Армата» производства Уралвагонзавода за рубежом. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров накануне говорил, что танк может заинтересовать в первую очередь ближневосточные страны, а также страны Юго-Восточной Азии.