«Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Португальский футбольный клуб «Порту» обыграл английский клуб «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча в испанской Севилье закончилась со счетом 1:0, гол забил Тареми (94). «Челси» вышел в полуфинал по сумме очков: первый матч, прошедший 7 апреля, завершился победой «Челси» со счетом 2:0.

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая. «Челси» в полуфинале сыграет с победителем матчей между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Первый матч «Реал»—«Ливерпуль» закончился со счетом 3:1, ответный пройдет 14 апреля.

О первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов — в материале “Ъ FM” «"Это был не футбол, а музыка под снегом"».