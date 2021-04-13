Hyundai официально презентовала минивэн Staria

Компания Hyundai официально представила новый минивэн Staria, который заменит модель Hyundai H1.

Построенная на новой платформе Staria длиннее, шире и выше предшественника, а также имеет большую колесную базу. Для модели предложат несколько модификаций — пассажирские, грузовые, грузопассажирские и специальные версии, включая «скорую помощь» и дом на колесах.

Автомобиль получит полностью новый дизайн кузова с массивной решеткой радиатора со множеством ячеек и встроенными в решетку фарами, а также полосу светодиодных дневных ходовых огней на всю ширину кузова и «пиксельные» фонари на всю высоту кузова. Машина отличается низкой линией остекления, позволяющей сделать салон визуально более просторным.

Топовая версия Premium (на фото) отличается особым оформлением кузова с акцентами бронзового цвета. В салоне у такого автомобиля — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система с большим экраном, а также раздельные кресла-оттоманки на втором ряду, доступные для семиместного салона с тремя рядами кресел. Всего в салоне может быть до девяти мест на четырех рядах.

Базовая версия Hyundai Staria имеет более скромное оформление кузова с упрощенными фарами, решеткой радиатора и колесными дисками. Такой минивэн имеет четырехрядный салон на 11 пассажирских мест. Упрощена и комплектация, в которой меньшие по размерам дисплей панели приборов и мультимедиа.

На старте продаж модель предложат с тремя моторами — 177-сильным 2,2-литровым турбодизелем, 272-сильным 3,5-литровым бензиновым V6 и его 240-сильным газовым вариантом для южнокорейского рынка. Staria оснащается 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. Позднее появятся гибридные модификации.

В продажу Hyundai Staria поступит во второй половине 2021 года. Новая модель будет представлена и на российском рынке, сменив Hyundai H1.