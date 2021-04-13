Перес переизбран президентом «Реала» на безальтернативной основе

Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского футбольного клуба «Реал» до 2025 года. Других кандидатов не было. Это его шестой срок в этой должности. Господину Пересу 74 года.

«Поскольку была выдвинута только одна кандидатура, избирательный комитет "Реала" объявляет Флорентино Переса президентом "Реала"»,— говорится в протоколе комитета на сайте мадридского клуба.

Флорентино Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год и с 2009 года. Под его руководством мадридский клуб пять раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

В отличие от «Реала» выборы президента их главного соперника — «Барселоны» — проходили в конкурентной борьбе. Новым первым лицом клуба стал победивший на выборах президента клуба Жоан Лапорта, уже занимал эту должность на протяжении семи лет в позапрошлом десятилетии. Тот период является едва ли не самым успешным со всех точек зрения в истории каталонцев.

Подробнее о выборах президента «Барселоны» читайте в публикации “Ъ”.