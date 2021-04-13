Nvidia представила свой первый процессор для дата-центров

Nvidia Corp. представила в понедельник микрочип Grace — свой первый процессор, разработанный специально для дата-центров.

Grace был разработан для быстрой обработки больших объемов данных и нацелен на использование в процессе обучения моделей искусственного интеллекта. Он построен на базе технологий Arm Holdings, которую Nvidia выкупает у японского телекоммуникационного холдинга Softbank за $40 млрд. Как заверяет сама компания, чип будет в 10 раз производительнее самых передовых чипов конкурентов, имеющихся сегодня на рынке, при проведении сверхсложных вычислений. А его пропускная способность будет достигать 900 Гбит/с, что «в 30 раз выше, чем у сегодняшних самых быстрых серверов».

Если технические характеристики нового процессора подтвердятся, Nvidia может навязать прямую конкуренцию Intel на рынке микрочипов для дата-центров. Сейчас, по данным Mercury Research, Intel является безоговорочным лидером в этом сегменте. На втором месте с серьезным отставанием находится Advanced Micro Devices (AMD), а Nvidia — лишь третья.

Grace должен появиться на рынке в 2023 году. Вчера же было объявлено, что он будет использоваться суперкомпьютерами, которые намерены построить Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр и Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США.

Кирилл Сарханянц