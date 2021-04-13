Власти Кубани ожидают приезда 37 тысяч отдыхающих в Туапсинский район на майские праздники

Власти Краснодарского края прогнозируют, что в майские праздники отели и пансионаты Туапсинского района примут около 37 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Мария Золотухина, всего в 2021 году в Туапсинском районе откроют 70 пляжей. В высокий сезон откроются около 700 средств размещения, в т.ч. 20 – детских. Кроме того, к новому туристическому сезону в муниципалитете утвердят схему размещения экскурсионных бюро, а также проработают новые туристические маршруты.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Краснодарском крае курортный сезон официально начнется с 1 мая 2021 года – на месяц раньше обычного срока. Вице-губернатор Кубани Александр Руппель рассказал, что зимой, когда в Краснодарский край приехали 2 млн туристов со всей России, вспышки заболеваемости не произошло. Поэтому, благодаря эффективности антиковидных мер в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, ежедневно медики выявляют чуть более 100 новых случаев коронавируса.

«С учетом сложной эпидситуации в ряде стран есть все основания полагать, что интерес к отдыху в Краснодарском крае будет особенно высок. В этой связи все наши курорты должны быть в полной готовности», - отметил замглавы региона.

В ходе подготовки к курортному сезону господин Руппель потребовал обращать внимание на санитарное состояние пляжей и незамедлительно расторгать договоры с арендаторами, которые не способны содержать пляжи в должном виде.

«Возможность начать принимать гостей уже в мае придаст новому сезону динамики, увеличит налоговые поступления, а значит позволит реализовать больше социально направленных региональных программ в курортных местах», - добавил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.

По последним данным, в 2021 году Краснодарский край рассчитывает принять до 18 млн туристов, восстановив показатели прошлых лет. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о готовности кубанских курортов принять туристов после отмены авиарейсов в Турцию. Также глава региона озвучил прогноз по туристическому потоку на майские праздники — регион ожидает приезда около полумиллиона отдыхающих.

Алексей Белянин