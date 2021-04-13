Вениамин Кондратьев заявил о готовности кубанских курортов принять туристов после отмены авиарейсов в Турцию

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах проведения курортного сезона на Кубани в условиях ограничения авиасообщения с Турцией, сообщила пресс-служба администрации края. «Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции», – сообщил Вениамин Кондратьев.

Также губернатор озвучил прогноз по туристическому потоку на майские праздники — регион ожидает приезда около полумиллиона отдыхающих. В Краснодарском крае наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, но ряд ограничений по-прежнему сохраняется. «Прошлый сезон мы провели в пандемии, наши отели и гостиницы, в целом предприятия санаторно-курортной отрасли научились работать в таких условиях. Этот сезон будем также организовывать с учетом эпидобстановки»,— приводит пресс-служба слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Анна Перова, Краснодар