В 2021 году на курортах Краснодарского края могут отдохнуть около 18 млн туристов

В 2021 году Краснодарский край рассчитывает принять до 18 млн туристов, восстановив показатели прошлых лет. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Законодательного собрания Кубани по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

По его словам, отмечается интерес внимания туристов к Туапсинскому району, Сочи, Анапе, Геленджику и побережью Азовского моря. «Если в прошлом году мы приняли чуть больше 12 млн человек, то в этом году, я думаю, мы выйдем на допандемическую норму - до 17-18 млн человек», - сказал господин Джеус.

Он отметил, что для того, чтобы принять такое количество туристов Кубань располагает достаточным количеством средств размещения, единственное, в настоящий момент не хватает отелей категории четыре-пять звезд, на которые ежегодно увеличивается спрос.

Александр Джеус также пояснил, что в связи с наплывом туристов в регионе не планируют усиливать антиковидные меры, достаточно действующей системы профилактики коронавируса.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. По данным краевой администрации, пока Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня в связи с коронавирусом. Губернатор края отметил, что высокий сезон в регионе организуют с учетом текущей эпидобстановки.

Наталья Решетняк