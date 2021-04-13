В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому

Москвичей, которым тяжело передвигаться самостоятельно, смогут привить от коронавируса на дому, сообщила журналистам заместитель столичного мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, это экспериментальный формат вакцинации. Органы соцзащиты сами передадут информацию о маломобильных гражданах в поликлинику, подавать заявку не требуется.

«С сегодняшнего дня (13 апреля) экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.»,— рассказала Анастасия Ракова (цитата по «Интерфаксу»). Для вакцинации сформировано 66 бригад во всех административных округах Москвы.

С середины января в России ведется массовая вакцинация от коронавируса. В стране одобрены три отечественные вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Также начались клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н», осенью планируется начать испытания вакцины в виде капель для носа от НИИ гриппа.

О распространении вируса в России читайте в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».