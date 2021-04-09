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Минздрав разрешил исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав России выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Эпиваккорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор». Это следует из государственного реестра разрешений на проведение исследований ведомства.

«Оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет»,— указывается в реестра цель исследования.

Лекарственная форма препарата — суспензия для внутримышечного введения. Объем одной дозы — 0,5 мл.

Основной препарат центра «Вектор», «ЭпиВакКорона», была второй российской вакциной, зарегистрированной в России (в октябре 2020 года). Помимо нее в стране одобрили применение вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «КовиВак» Центра имени Чумакова. С середины января в стране по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация.

О распространении вируса в России — в публикации “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».

Гонка вакцинаций

Гонка вакцинаций

Массово вакцинировать своих граждан от коронавируса некоторые страны начали в конце 2020 года. Более половины населения сделали прививки в Израиле и на Сейшельских островах, а Россия по доле привитых граждан пока не входит в топ-50.

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