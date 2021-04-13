Глава МИД Ирана поблагодарил Лаврова за готовность осудить аварию в Натанзе

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран благодарен Москве за готовность осудить аварию на ядерном объекте в Натанзе. Ранее господин Зариф заявил о причастности Израиля к аварии и пообещал отомстить за эти действия.

«Близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться. И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе»,— сказал господин Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Тегеране (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия и Иран остаются соседями и стратегическими партнерами. По его словам, сотрудничество стран сильно продвинулось вперед за последние восемь лет.

Господин Лавров сказал, что взаимосвязи России и Ирана охватывают весь спектр деятельности государств, в том числе контакты на высшем уровне и регулярное общение между профильными министерствами и ведомствами. «Безусловно, нас объединяют общие подходы к современным международным региональным проблемам»,— добавил глава МИД РФ.

11 апреля Иран сообщил о ЧП на электрораспределительной сети в Натанзе, авария затронула объект по обогащению урана. Подробности произошедшего не раскрывались. По данным источников The New York Times, происшествие связано со спланированным взрывом, в этом «сыграл роль Израиль». Джавад Зариф заявил, что Израиль пытался таким образом сорвать переговоры по ядерной сделке.

Подробнее о позиции Израиля по ядерной сделке — в материале “Ъ” «В какой раз на ту же "сделку"».