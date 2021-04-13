Россия поднялась на 48-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners

По итогам первого квартала 2021 года паспорт России в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners поднялся на две строчки и теперь занимает 48-е место. За минувшие три месяца обладатели российского гражданства приобрели возможность безвизового въезда в Ирак и Оман. В настоящий момент у России есть соглашения о безвизовом режиме со 118 странами и территориями.

Henley & Partners ежеквартально публикует рейтинг паспортов, ранжируя их по количеству стран, в которые обладатель паспорта может въехать без визы. Тройка лидеров по сравнению с предыдущей версией рейтинга осталась неизменной — это Япония (193 направления), Сингапур (192), а также Германия и Южная Корея, которые делят третью строчку с показателем 191. Все они увеличили число доступных для своих граждан безвизовых направлений на два.

Лидером на постсоветском пространстве по количеству соглашений о безвизовом въезде в другие страны остается Украина, у которой таких соглашений по итогам второго квартала 136. С этим показателем она занимает 35-ю строчку рейтинга.

Кирилл Сарханянц