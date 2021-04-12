Пустышечный интерес

Начало нынешнего года было рекордным с точки зрения SPAC IPO — размещений компаний-пустышек, создаваемых для последующего слияния с частной компанией. Однако, по мнению аналитиков GlobalData, сейчас популярность таких размещений среди инвесторов начинает снижаться.

С января по начало апреля в ходе так называемых SPAC IPO в США были привлечены рекордные $87,6 млрд, всего с начала года было проведено 301 такое размещение. Это данные исследовательской компании GlobalData. SPAC — это специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (Special Purpose Acquisition Company). То есть, по сути, это компания-пустышка, которая заранее была создана инвесторами с целью слияния с публичной компанией: SPAC проводит IPO на какой-либо фондовой бирже, а затем ищет компанию для объединения.

Популярность такого способа размещения выросла еще в прошлом году в 2020-м объем таких сделок составил $83,4 млрд.

В нынешнем году бум SPAC IPO продолжился — рекордный результат прошлого года был побит уже к середине марта. На такие IPO приходится 77% всех размещений и 66% всех привлеченных средств. Привлекательность SPAC IPO объясняется тем, что такой вариант размещения позволяет частным компаниям обойти долгий и дорогостоящий процесс IPO, а инвесторам дает еще одну возможность инвестировать в перспективные, по их мнению, компании. Среди последних примеров — на прошлой неделе стало известно о намерении сингапурского онлайн-сервиса такси Grab выйти на биржу через слияние со SPAC.

Однако эксперты уже фиксируют спад интереса инвесторов к таким размещениям: по подсчетам GlobalData, на 15-й неделе нынешнего года таким образом было привлечено лишь $0,7 млрд против $11,5 млрд на 13-й неделе. «Замедление SPAC IPO — результат многих факторов, включая рост процентных ставок в связи с оживлением экономической активности и оптимизмом вокруг экономического восстановления в 2021 году, которое может предоставить инвесторам возможность рассмотреть инвестиции с более низкими рисками,— считает аналитик GlobalData Кешав Кумар Джа.— SPAC обычно добавляют рискованных позиций в портфель инвестора, так как привлеченный таким образом капитал используется для слияния или поглощения частной компании и превращения ее в публичную обычно в течение 24 месяцев».

24 месяца — это тот срок, который обычно дается SPAC на поиск компании для слияния, если за это время такая компания, устраивающая всех инвесторов не найдена, они должны получить назад свои деньги. Критики SPAC отмечают, что, в отличие от традиционного IPO, процесс переговоров по такому слиянию менее прозрачен, оценка компании в меньшей степени опирается на реальный спрос со стороны инвесторов, а финансовые результаты компании обычно проверяются не так строго.

«Основатели SPAC крайне заинтересованы в совершении сделки. Инвесторы не должны полагаться на их оценку деятельности компании и ее финансового состояния», — считает старший аналитик по вопросам стратегии компании Renaissance Capital Мэтт Кеннеди.

Как отмечает аналитик GlobalData Кешав Кумар Джа, еще одной причиной, которая может привести к снижению популярности SPAC IPO, становится рост внимания регуляторов к таким сделкам. «SPAC могут столкнуться со сложностями при привлечении инвесторов из-за действий регуляторов, направленных на предотвращение распространения вводящей в заблуждение информации со стороны SPAC»,— говорит он. Действительно, на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила, что она собирается проводить столь же тщательные проверки SPAC, подающих заявку на IPO, как и те, которые проводятся в отношении обычных компаний при их размещении на бирже.

Яна Рождественская