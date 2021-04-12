СКР начал проверку по факту пожара на «Невской мануфактуре»

В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка по факту пожара на фабрике «Невская мануфактура», в результате которого один пожарный погиб и еще двое тяжело пострадали. К 15:40 огонь распространился на 10 тыс. квадратных метров. К тушению приступил вертолет. Пожару присвоен пятый, самый высокий ранг пожарной опасности.

«Следственно-оперативная группа совместно с руководством Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в настоящее время выехали на место пожара, после локализации которого будет начат осмотр места происшествия, а также необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего»,— говорится на сайте СКР.

«Привлекли авиацию, все силы и средства задействованы для тушения, сейчас будет один вертолет работать»,— сказал журналистам начальник петербургского главка МЧС Алексей Аникин (цитата по ТАСС). ГУ МЧС сообщило о частичном обрушении перекрытий горящего здания. По словам источника агентства, оттуда раздаются хлопки. Ранее с фабрики эвакуировали 40 человек.