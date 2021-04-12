Камерон не видит нарушения закона в своем лоббировании обанкротившегося стартапа Greensill Capital

Вчера бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон впервые выступил со своей официальной позицией по ситуации с обанкротившимся в начале марта финтех-стартапом Greensill Capital, которому он оказывал консалтинговые услуги. Господин Камерон выразил сожаление всем, кто пострадал от банкротства Greensill, и тем, кто еще может пострадать. Он также заявил, что понимает, насколько много вопросов возникло у общественности в связи с тем, что он оказывал консультации этой компании.

В конце марта британское управление ORCL, регулирующее деятельность лоббистов, начало расследование в отношении бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, пишут британские СМИ, включая The Guardian и The Telegraph. Его подозревают в нарушении правил лоббистской деятельности, в соответствии с которыми каждый человек, занимающийся такой деятельностью, должен зарегистрироваться в реестре консультантов-лоббистов, чего господин Кэмерон не сделал. В ORCL в ответ на запросы СМИ ответили, что «реестр расследует, не был ли Дэвид Кэмерон вовлечен в незаконную лоббистскую деятельность».

Однако сам экс-премьер заявил, что вся его деятельность с Greensill не нарушала законов. «Важно понимать, что я не состоял в совете директоров Greensill Capital, а также не являлся членом комитета по оценке рисков и кредитной политики,— отметил Дэвид Камерон.— Я не играл никакой роли в принятии решений по кредитам». В то же время бывший политик заявил, что «из этой ситуации важно извлечь уроки. Как бывший премьер-министр, я признаю, что мои коммуникации с правительством должны были совершаться только при помощи самых официальных каналов — так, чтобы потом не возникало никаких недоразумений».

Подробнее о банкротстве Greensill Capital — в публикации “Ъ” «Стартап превратился в дыню».

Евгений Хвостик