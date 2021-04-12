Песков переадресовал в правительство вопрос об ограничении поездок в Турцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал обратиться в правительство с вопросом о возможном ограничении на туристические поездки россиян в Турцию. По его словам, подобные решения должен принимать оперштаб с учетом эпидемиологической ситуации.

«Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития пандемической ситуации там принимаются решения, в нашем штабе»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос о возможных ограничениях на поездки в Турцию.

По информации источника “Ъ”, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции власти рассматривают разные варианты ограничений: от приостановки авиасообщения до карантина по возвращению в Россию. Однако на правительственном совещании 9 апреля эти меры не обсуждались. Управление гражданской авиации Турции сообщило, что пока никаких изменений в правилах въезда россиян в Турцию нет.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале “Ъ FM” «Турцию накрыла третья волна».