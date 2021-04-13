Комплексный подход в планировании и реализации инвестиционных проектов

19 апреля компании «Сибирская финансовая система» исполняется 11 лет. Немногие региональные консалтинговые компании могут похвастаться таким опытом на рынке. О работе в период пандемии, результатах и планах на будущее рассказал генеральный директор ООО «СФС» Валентин Богомолов.



– Валентин Андреевич, прошедший год был не самым простым для сферы бизнес-услуг, многие предприятия включили режим жесткой экономии. Как это отразилось на вашей компании?

– Действительно, год был непростым, и мы очень сильно переживали за бизнес наших клиентов, когда это было возможно – шли на уступки, старались проявить максимальную гибкость. Переход на удаленку не сказался на эффективности нашей работы, так как мы давно ее практикуем, а современные средства коммуникации позволяют без проблем организовать совместную работу.

– Над какими проектами вы работали в прошедшем году?

– 2020 год был очень разнообразен по числу отраслей разрабатываемых проектов: лесопромышленный комплекс, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм. С прошлого года мы открыли новое направление бизнеса – подготовка и адаптация презентаций компаний-экспортеров для выхода на внешние рынки. Уже в этом году провели маркетинговое исследование по рынку придорожного сервиса в Красноярском крае.

– Сколько времени занимает работа над отдельным проектом?

– Многие проекты требуют тщательной подготовки, зачастую работы начинаются в одном году, а результат приходит уже в следующем. Например, в этом году два наших клиента – ООО «Атомзнак» (производитель дорожных знаков и знаков безопасности) и ООО «Система» (производитель элементов систем вентиляции) стали резидентами ТОСЭР «Железногорск». Для данных компаний мы разработали бизнес-планы реализации инвестиционных проектов, осуществили сопровождение заявок при их рассмотрении. В обоих случаях работать над проектом мы начали в 2020 году, а результата достигли в 2021-м.

– Что является результатом вашей работы?

– Зависит от задачи. Если мы осуществляем упаковку проекта для получения статуса резидента ТОСЭР или особой экономической зоны, то результатом является присвоение статуса резидента. При разработке и сопровождении инвестпроектов в области освоения лесов результатом является приказ Минпромторга о включении проекта в перечень приоритетных. При упаковке проектов по привлечению финансирования результатом является одобрение проекта финансирующей стороной. В ушедшем году даже был интересный прецедент: мы проработали проект, после чего клиент сообщил, что наша аналитика дала понять, что от данного бизнеса он не получит желаемого уровня доходности, и поблагодарил нас за то, что ему не пришлось вкладывать 150 млн руб. в низкодоходный проект. Так что для каждого проекта понятие результата очень индивидуально – все зависит от задач, которые нам ставит клиент.

– Как вы считаете, наш регион наращивает или теряет инвестиционную привлекательность?

– Однозначно наращивает. Реализуется КИП «Енисейская Сибирь», с 2018 года действует ТОСЭР «Железногорск», в конце 2020 года создана ОЭЗ «Красноярская технологическая долина», в планах создание ОЭЗ в аэропорту Красноярска, реализуются муниципальные комплексные проекты развития.

– Какие вы можете дать советы тем, кто задумывается о новом бизнесе, новом направлении в текущем бизнесе или модернизации?

– Во-первых, необходимо самостоятельно сделать «черновики-зарисовки» нового бизнеса: бизнес-модель, инвестиционная смета, конкретное место реализации, состав команды проекта, сторонние участники проекта, кому, что и за сколько продавать, и т. д. Например, команду нужно определить не для галочки, чтобы заполнить раздел в бизнес-плане или меморандуме, а реально задуматься, кто будет этот проект «тянуть». Во-вторых, необходимо ответственно подходить к смете расходов на запуск проекта. Как правило, торопясь на переговоры с инвестором, многие компании «забывают» о необходимости подготовительных и проектных работ, оборотных средствах, плановых убытках и т. д. В-третьих, необходимо адекватно думать о рисках и их максимально нивелировать. Причем делать это не «для галочки», а реально понять для себя, что будет, если основной покупатель разорвет сотрудничество, что если подорожает металл, что если рядом откроется прямой конкурент или в регион зайдут федеральные игроки, и т. п.

– На каких этапах подготовки к реализации проекта подключается ваша компания?

– Мы можем быть полезны с самых ранних стадий проработки проекта, начиная от концептуального проектирования бизнеса и проведения маркетинговых исследований до подготовки документов для получения финансирования и согласования его параметров.

– Каковы планы компании «Сибирская финансовая система» на ближайшее будущее?

– Основной вектор развития – переход к комплексному подходу при оказании услуг клиенту как за счет собственных ресурсов, так и путем привлечения к работе наших партнеров. Наша задача – максимально упростить жизнь своим клиентам, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, доверив решение сложных и нестандартных задач компетентным и ответственным специалистам.