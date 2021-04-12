Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах

Мэр столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин сообщил, что в полдень 12 апреля военные Украины начали обстрел поселка городского типа Александровка, расположенного к северо-западу от Донецка. По его словам, никто не пострадал. В то же время Киев заявил об одном погибшем в результате обстрела со стороны непризнанных республик.

«В 12:05 со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) начался обстрел пгт (поселка городского типа.— “Ъ”) Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет»,— написал господин Кулемзин в Telegram.

Украинская оперативно-тактическая группировка «Север» заявила об обстреле со стороны противника. «Один военный ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью»,— сообщила группировка в Facebook.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности украинской стороны к активным боевым действиям в Донбассе. Дмитрий Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий в регионе для России. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал сообщения о подготовке наступления на Донбасс дезинформацией. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила его слова.

В субботу, 10 апреля, украинский президент Владимир Зеленский встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господин Эрдоган выступил за целостность Украины и заявил о «принципиальном решении не признавать аннексию Крыма».

О развитии политического сотрудничества Турции и Украины — в материале “Ъ” «Оружие во имя мира».