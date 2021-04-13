Гибкие деньги: Банк Хоум Кредит выпустил новые предложения для клиентов Они рассчитаны на тех, кто привык действовать быстро и ценит свободу выбора не меньше выгоды

Гибкость и умение извлекать выгоду из неопределенности — вот чему научились россияне и бизнес во время пандемии COVID-19. Многие пересмотрели свое отношение к импульсивным покупкам, стали лучше распоряжаться средствами: устанавливать партнерские отношения с банками и использовать их с выгодой. Банки тоже идут навстречу, предлагая новые привлекательные решения. Например, на днях ООО «ХКФ Банк» запустил акцию с начислением 10% годовых на остаток по дебетовой карте для новых клиентов и накопительный счет с 5,5% годовых для всех клиентов банка.

Экономить с выгодой

Фото: пресс-служба Банк Хоум Кредит

Россияне находят способы тратить меньше, но разумнее благодаря гибкому подходу к управлению финансами. Они чаще меняют сотовых операторов, активнее покупают товары с рук у других людей и продолжают искать способы жить по средствам, но с максимальным комфортом.

Банки видят и понимают этот тренд, поэтому предлагают россиянам выгодные условия по картам: возможность бесплатного обслуживания, повышенный кэшбэк и начисление процентов на остаток. Самые дальновидные пользователи подбирают не просто наиболее выгодное решение, но и момент, в который лучше всего становиться клиентом банка.

Фото: пресс-служба Банк Хоум Кредит

Так, в начале апреля Банк Хоум Кредит запустил акцию «с повышенным начислением процента на остаток по дебетовой карте “Польза”». Чтобы получать 10% годовых на остаток до 300 тыс. руб. до 31 мая 2021 года, нужно впервые оформить карту «Польза» с 1 апреля по 31 мая 2021 года, а также ежемесячно тратить по ней не менее 7 тыс. руб.

Кроме того, все пользователи карты получают кэшбэк за любые покупки в рамках программы лояльности: 5% за траты в категориях, которые клиент раз в месяц выбирает сам из предложенных банком, до 30% за покупки у партнеров и 1% за все остальные. Кэшбэк начисляется баллами, которые конвертируются в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. Из других полезных опций карты — бесплатное обслуживание и такие же бесплатные переводы до 100 тыс. руб. в месяц на карту любого банка.

Копить, но снимать

Фото: пресс-служба Банк Хоум Кредит

Гибкость — главная причина, по которой накопительные счета становятся серьезным конкурентом депозитов. Предлагая сопоставимую доходность, они позволяют клиентам банков без потери процентов снимать средства и распоряжаться ими, исходя из ситуации. А то, как может измениться жизнь за считаные недели, показала пандемия COVID-19.

Поддержал эту тенденцию и Банк Хоум Кредит, запустив в линейке продуктов накопительный счет для всех своих клиентов. Счет открывается бессрочно, ограничений по минимальной сумме нет. Доходность нового продукта — 5,5% годовых на сумму до 3 млн руб. и 4% годовых на сумму свыше 3 млн руб. Проценты капитализируются и прибавляются к сумме на счете ежемесячно. Счет можно в любой момент пополнять, снимать с него деньги и даже закрывать — на доходность это не влияет.

Фото: пресс-служба Банк Хоум Кредит

Воспользоваться выгодными условиями по накопительному счету может любой действующий клиент банка — ему достаточно иметь вклад или дебетовую карту от Банка Хоум Кредит.

«Накопительный счет — это актуальный и своевременный продукт. Его доходность сопоставима с доходностью по некоторым вкладам, при этом условия обслуживания гораздо гибче: нет требований по минимальному сроку и сумме, нет ограничений по сумме пополнения, а снятие средств со счета и даже его закрытие никак не влияют на выплату процентов. Этот продукт подойдет клиентам, которые предпочитают сберегать свои средства, но при этом сохранять к ним оперативный доступ без потери доходности»,— комментирует Юрий Коптяев, директор департамента карточных продуктов Банка Хоум Кредит.

19 марта впервые с конца 2018 год ЦБ повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Регулятор заявил о продолжении возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике и допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.