Пенсии в лизинг

В сентябре 2015 года группа «Бин» (ныне — «Сафмар») объявила, что ее офшор Cendonbridge Global приобрел у инвестфонда Baring Vostok лизинговую компанию (ЛК) «Европлан». По словам собеседника “Ъ”, близкого тогда к группе «Бин», сделка прошла по цене порядка 12 млрд руб. Накануне сделки, в апреле, компания «Стройжилинвест» разместила облигации на 8 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. В сентябре она предоставила кредит Cendonbridge Global на 8,4 млрд руб., передав в залог 70% акций материнской компании «Европлана» Europlan Holdings. «"Стройжилинвест" через выданный заем финансирует покупку кипрской компании Europlan Holdings… Проекты финансируются за счет выпуска облигаций, ключевыми держателями которых через управляющие компании являются НПФ группы "Бин"»,— отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА» в конце 2015 года. В 2018 году облигации «Стройжилинвеста» были обесценены у фондов, а затем выкуплены с баланса НПФ (см. “Ъ” от 9 декабря 2019 года). На IPO в декабре 2015 года было продано 25% минус 1 акция «Европлана». В начале 2016 года на бирже было продано еще почти 24% акций, в результате чего акционерами ЛК стали пенсионные фонды группы «Бин» и НПФ «Русский стандарт», тогда принадлежавший Рустаму Тарико, с долей почти 27% акций компании. В конце 2016 года ЛК «Европлан» была влита в будущий холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), акционерами которого, согласно раскрываемым данным, стали фонды группы «Сафмар», а также НПФ и банки, тесно сотрудничавшие с этой группой. Сейчас акционером СФИ продолжает оставаться купленный недавно ГК «Регион» НПФ «Сафмар». При этом представитель СФИ ранее не исключал скорый выход НПФ «Сафмар» из капитала холдинга. Илья Усов