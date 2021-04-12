Bloomberg: Microsoft может купить разработчика технологий ИИ за $16 млрд

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры о покупке компании Nuance Communications, занимающейся технологиями искусственного интеллекта и распознавания голоса, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, сделка оценивается в $16 млрд.

Как уточнили собеседники Bloomberg, о соглашении может быть объявлено на следующей неделе. При этом переговоры еще продолжаются и сделка может не состояться. Microsoft отказалась комментировать возможную покупку.

Nuance Communications — это американская корпорация, разрабатывающая лингвистическое и графическое ПО. Специализируется на программах по распознаванию речи, графических редакторах. Она помогла разработать Siri для iPhone.

С 2019 года Nuance Communications сотрудничает с Microsoft в области технологий, позволяющих врачам записывать голосовые разговоры во время визитов пациентов и вводить данные в электронные медицинские записи. В случае успеха сделки с Nuance, это станет вторым по величине приобретением Microsoft после покупки LinkedIn Corp за $24 млрд в 2016 году.

О внедрении технологий — в материале “Ъ” «Голосовая помощница частично заменит врача».