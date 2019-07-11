Голосовая помощница частично заменит врача

Британцы смогут получать медицинскую консультацию не от врача, а от голосовой помощницы Alexa, разработанной в компании Amazon отнюдь не для медицинских целей.

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Программное обеспечение для нового применения Alexa создано в Amazon совместно с британской Национальной службой здравоохранения (NHS). Технология выглядит так: пациент, встревоженный состоянием здоровья, обращается с жалобой к голосовой помощнице. Она распознает содержание запроса, просматривает сайт NHS, находит на нем ответ пациенту и сообщает его.

К примеру, пациент спрашивает: «Как лечить мигрень» или «Какие симптомы у ветрянки?». Alexa, сверившись с NHS, отвечает: «От мигрени лекарства нет, можно только облегчить ее проявления» и «Ветрянка начинается с красноватой сыпи по всему телу, высокой температуры, разнообразных болевых ощущений и общего недомогания».

По мнению английского правительства, Alexa позволит снизить число обращений граждан в систему NHS и к фармацевтам.

Партнерский проект NHS и Amazon был объявлен еще в прошлом году, теперь британское здравоохранение ведет речь о сотрудничестве и с другими интернет-компаниями, включая Microsoft. Голосовой поиск сейчас в принципе в тренде, но участие голосовой помощницы в здравоохранении особенно ценно: она облегчит жизнь малоподвижным пациентам, а также пожилым людям и слепцам. «Мы хотим наделить каждого пациента возможностью лучше контролировать свое медицинское обслуживание»,— резюмирует министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок. По его словам, это очередная ступень технологической революции в NHS.

Ревнители конфиденциальности, однако, обеспокоились тем, как будут храниться личные данные пользователей. Группа защитников гражданских свобод Big Brother Watch обрушилась на правительство и на Amazon с критикой. «Любые средства из государственного бюджета, потраченные на этот ужасный план, а не на базовые услуги,— это поразительное расточительство,— считает Силки Карло, руководительница Big Brother Watch.— Здравоохранение становится недоступным, когда в нем нет доверия и приватности, а именно к этому и ведет привлечение голосовой помощницы к лечению пациентов».

В средствах массовой информации высказывались и другие претензии к сотрудничеству, в частности, журналисты предполагали, что Alexa способна подслушивать и записывать разговоры, которые люди ведут между собой у себя дома.

В Amazon утверждают, что конфиденциальная информация каждого пользователя будет надежно защищена. Кроме того, пользователи могут переслушивать свои обращения и самостоятельно удалять их по своему желанию.

Петр Харатьян