В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли три человека

В Кабардино-Балкарии на 53-м км трассы Новопавловск—Прохладный—Моздок столкнулись два автомобиля, сообщило УГИБДД по региону. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок.

«По предварительным данным, 26-летний житель Северной Осетии, управляя автомашиной ВАЗ-21140... не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 44-летнего жителя Дагестана»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик. Водитель Lada госпитализирован. Причины аварии выясняются.