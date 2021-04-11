«Арсенал» победил «Краснодар» в матче РПЛ

В мате 25-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» обыграл «Краснодар». Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:0. Гол забил Чаушич (62).

По итогам матча «Арсенал» набрал 20 очков и занимает 13-е место футбольного турнира. «Краснодар» с 34 очками находится на 9-м месте. В следующем туре «Арсенал» сыграет 18 апреля в Туле с «Тамбовом». «Краснодар» 17 апреля примет «Зенит».

Для «Краснодара» встреча с «Арсеналом» стала первым матчем под руководством нового тренера. 6 апреля главным тренером футбольного клуба был назначен Виктор Гончаренко. Контракт с ним заключен до конца июня 2023 года.

О назначении — в материале “Ъ” «"Краснодар" нашел работу Виктору Гончаренко».