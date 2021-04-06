Главным тренером ФК «Краснодар» назначен Виктор Гончаренко

На пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар» назначен Виктор Гончаренко, сообщает пресс-служба клуба. С тренером заключен контракт до конца июня 2023 года.

Тренерскую карьеру господин Гончаренко начал в 2007 году в белорусском клубе БАТЭ. В 2008 году клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В 2013 году господин Гончаренко стал главным тренером ФК «Кубань», тренировал команду около года. «С тех пор он работал в „Урале“, „Уфе“ и ЦСКА, при этом московские „армейцы“ под его руководством дважды завоевывали серебряные медали Тинькофф РПЛ и стали обладателями Суперкубка России 2018»,— сказано в сообщении.

Напомним, 4 апреля ФК «Краснодар» утвердил увольнение по собственному желанию Мурада Мусаева, который написал заявление после поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

Наталья Шинкарева