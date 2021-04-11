В Москве почти на месяц перекроют часть Люблинско-Дмитровской линии метро

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» будет закрыт для движения с 1 по 23 мая, сообщил департамент транспорта столицы. Дептранс объясняет закрытие движения строительством станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ).

На время закрытия будут запущены три компенсационных автобуса: между «Волжской» и станцией «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, между «Волжской» и «Дубровкой» и между «Дубровкой» и «Печатниками». Дептранс предупредил, что Таганско-Краснопресненская линия будет перегружена, и порекомендовал пользоваться Замоскворецкой линией, Московским центральным кольцом (МЦК) и линией D2 Московских центральных диаметров (МЦД).

Большая кольцевая линия строится с 2011 года. 1 апреля были открыты станции «Народное ополчение» и «Мневники», после чего на западном участке БКЛ было организовано вилочное движение — в сторону «Мневников» и в сторону «Делового центра».